URBAN FOOD: Saat Stamina Mulai Kendor, Bangkitkan dengan Sup Daging Vietnam atau Sup Tom Yam Gung

DI saat cuaca tidak menentu seperti saat ini, memang paling tepat mengonsumsi makanan berkuah dan hangat. Berbicara soal makanan berkuah, ada berbagai jenis hidangan yang dapat Anda olah salah satunya adalah sup daging nan lezat. Selain rasa gurihnya yang mengundang selera, hidangan ini juga terbuar dari potongan sayuran segar seperti lobak, wortel, hingga daun bawang.

Perpaduan daging dan sayuran inilah yang menghasilkan kandungan protein, vitamin, mineral, hingga karbohidrat pada olahan sup. Nutrisi tersebut akan membantu Anda menjaga stamina dan kesehatan tubuh selama beraktivitas seharian.

Jika tertarik membuat olahan sup di rumah, berikut 2 rekomendasi resep sup lezat yang berhasil dirangkum Okezone, sebagaimana dikutip dari buku Resep Sup Favorit, karya Ide Masak, Senin (31/7/2017).

Phobo (Sup daging Vietnam)

Bahan

1 kg tulang sapi yang masih ada dagingnya

1000 ml air

3 sdt kecap ikan

1 sdt gula pasir

150 g kwetiau kering, rendam air panas, tiriskan

200 g daging sapi lembaran tipis, siap pakai

100 g bawang bombai, iris tipis

100 g lobak, kupas, iris tipis, rebus hingga empuk, tiriskan

1 batang daun bawang, iris tipis

2 batang daun ketumbar

150 g tauge, blansir

2 buah jeruk nipis, peras airnya

50 g cabai rawit hijau, iris tipis

Bungkus dalam kain

5 cm batang kayu manis

3 kelopak pekak, sangrai

1 sdt ketumbar, sangrai

1/2 butir biji pala, sangrai

2 sdt merica butiran, sangrai

5 siung bawang putih utuh, bakar

5 cm jahe, bakar, memarkan

20 butir bawang merah utuh, bakar

300 g bawang bombai, kupas, bakar, potong-potong

Cara membuat

1. Kuah: rebus tulang, kecap ikan, dan bumbu dalam kain selama 2 jam di atas api kecil. Sisihkan tulang dan bumbu dalam kain. Saring kaldu;

2. Didihkan kembali kuah. Bubuhi gula pasir, aduk rata. Sisihkan;

3. Siapkan mangkuk saji, beri kwetiau, daging lembaran, bawang bombai, lobak rebus, daun bawang, dan daun ketumbar. Siram dengan kuah mendidih. Aduk rata hingga daging lembaran matang;

4. Sajikan bersama tauge, air jeruk nipis, dan cabai rawit.

