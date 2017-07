Tips Sukses Mengolah Sup yang Lezat & Kaya Nutrisi, Jangan Pakai Kacang Berkecambah!

SUP umumnya dibuat dari kombinasi sayuran dan daging atau makanan laut, kemudian dimasak dengan menambahkan air yang banyak. Namun ternyata, buah-buahan pun dapat dijadikan olahan sup yang menggugah selera.

BACA JUGA: Yuk Buat Sup Pangsit Mi yang Segar dan Lezat, Ini Resepnya

Selain dijadikan hidangan lezat, dalam pengobatan tradisional China sup sering pula digunakan untuk mengolah bahan obat sehingga lebih memudahkan orang untuk mengonsumsinya.

Tidak hanya itu, bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan, sajian sup bisa menjadi hidangan utama Anda selama menjalankan program diet. Tidak perlu khawatir, selain mengandung nutrisi yang baik untuk menunjang kesehatan tubuh, rasa kenyang yang ditimbulkan sup pun cenderung lebih lama.

Nah, jika Anda tertarik untuk membuat olahan sup di rumah, berikut beberapa tips memilih bahan dasar sup agar nutrisinya kaya yang Okezone rangkum dari buku Aneka Resep Sup Sehat: Aneka Resep Mudah Sup Berbahan Alami, karya Tim Dapur Esensi, selamat mencoba, Senin (31/7/2017).

BACA JUGA: Ini 5 Sup Paling Populer di Indonesia yang Selalu Diburu saat Cuaca Dingin

Pilihlah buah dan sayuran segar

Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memilih buah dan sayuran sesegar mungkin. Kendati demikian, buah dan sayuran beku juga bisa dijadikan alternatif. Bahkan, kandungan vitamin dan mineralnya sering kali lebih baik daripada buah dan sayuran segar yang dibiarkan terlalu lama, walaupun disimpan di dalam kulkas.

Hindari penggunaan kacang berkecambah

Bila Anda ingin membuat olahan sup dengan tambahan kacang-kacangan, pilihlah yang masih belum berkecambah. Selain mempengaruhi rasanya, kacang yang berkecambah juga diklaim mengandung bakteri E.coli yang dapat menyebabkan diare. Tidak hanya itu, pilih kacang yang memiliki warna segar dan tidak berjamur. Jangan lupa untuk membuang kacang berwarna kehitaman atau kopong.

BACA JUGA: Catat, Ini 3 Hal Penting untuk Kelezatan Sup

Gunakan umbi yang padat

Sejumlah daerah di Indonesia kerap menambahkan potongan umbi-umbian ke dalam olahan sup mereka. Seperti Kota Makassar dengan sup ubi mereka. Jika Ada ingin mencoba menambahkan bahan baku ini ke dalam olahan sup, pastikan umbi yang Anda gunakan memiliki tekstur keras dan terlihat banyak mengandung air (kulit tidak kisut).

Gunakan kerang yang masih utuh

Pilihlah kerang yang masih berbau segar dan cangkangnya masih tertutup. Buang kerang mentah yang cangkangnya sudah terbuka atau tidak segera tertutup ketika diketukkan ke permukaan keras. Itu tandanya kerang telah mati dan membusuk.

BACA JUGA: Yuk Buat Sup Pangsit Mi yang Segar dan Lezat, Ini Resepnya