Ternyata Susu Tidak Disarankan untuk Dikombinasi dengan Buah! Kenapa Ya?

UNGKAPAN ‘You are What You Eat’ sudah sangat familiar terdengar, kurang lebih untuk digunakan sebagai istilah yang tepat menggambarkan bahwa apa yang kita makan ternyata mencerminkan tampilan diri kita.

Maka dari itu, menanamkan pola makan yang bukan sekedar kenyang namun menjalankan pola makan yang sehat demi menjaga kesehatan tubuh wajib adanya untuk dilakukan setiap orang. Inilah mengapa, memahami kombinasi makanan yang seperti apa yang bisa dikonsumsi dan mana kombinasi yang sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi.

Salah satunya seperti saat mengonsumsi susu, belum banyak orang awam yang memahami bahwasanya susu tidak boleh dikonsumsi sembarangan dengan dikombinasikan bersamaan dengan makanan lainnya. Seperti apa penjelasannya? Mari baca uraiannya di bawah ini.

Susu dan protein

Sebagaimana disebutkan ahli nutrisi asal Delhi, India yakni Anshul Jaibharat, ketika mengonsumsi susu sebaiknya tidak dipadukan dengan makanan sumber protein seperti misalnya daging ikan, sapi, atau jenis daging lainnya. Mengonsumsi susu bersama sumber protein seperti daging, akan membuat sistem kerja pencernaan dalam tubuh semakin berat untuk bekerja sehingga membuat makanan tidak bisa dicerna dengan baik.

Pola kombinasi seperti ini harus sangat dihindari bagi yang sedang menjalankan program penurunan berat badan, namun pola kombinasi susu dan protein ini bisa diaplikasikan oleh anak-anak yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan orang-orang yang ingin menaikkan berat badan.

Susu dan makanan asam

Sama seperti protein, makanan dengan cita rasa asam dengan kandungan zat acidic dan citrus tidak bisa dikonsumsi bersamaan dengan susu. Karena pada dasarnya, makanan seperti buah yang tinggi kandungan vitamin C nya tidak boleh dipasangkan dengan susu.

Susu dan buah

Mengejutkan kan? Bahwa sejatinya, buah-buahan jenis apapun itu ternyata tidak boleh dikonsumsi dengan susu. Ahli nutrisi menyarankan, untuk mengonsumsi buah dan susu secara terpisah.

Seperti disitat Foodndtv, Senin (31/7/2017) buah-buahan yang bisa disantap dengan susu hanyalah buah-buahan bercita rasa manis dan punya kandungan pelicin seperti butter misalnya mangga, alpukat, dan buah ara. Sementara itu, buah seperti pisang memang pada kenyataannya kerap dikonsumsi bersamaan dengan susu.

Ahli nutrisi, Dr. Surya Bhagwati menjelaskan bahwa kombinasi makanan ini sangat ditentang karena dapat mengganggu sistem pencernaan dan sistem kerja usus, bahkan dapat menyebabkan flu, batuk, ruam, hingga alergi.