Penasaran Sama Isi Kulkas di Rumah Penyanyi John Legend? Kubis Selalu Ada!

UNTUK menjaga tubuhnya agar tetap ramping, penulis buku resep sekaligus model cantik Chrissy Teigen, ternyata memiliki daftar makanan khusus yang wajib tersedia di dalam kulkasnya. Istri penyanyi John Legend ini memang tidak pernah malu-malu mengungkapkan kebiasaan makannya kepada khalayak.

Saat diwawancarai Popsugar, 30 Juli 2017, Chrissy sempat membeberkan 6 bahan makanan tersebut. Beberapa diantaranya merupakan bahan makanan yang mungkin sering Anda konsumsi. Daripada penasaran, yuk simak ulasan lengkapnya.

Bawang putih dan minyak zaitun

Tampaknya Chrissy Teigen setuju bahwa bawang putih memiliki beragam manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Apalagi jika dicampurkan dan diolah dengan minyak zaitun. Bahan makanan ini selalu ia gunakan untuk menumis sayuran, mengolah pasta, atau memanggang ikan. “Saya selalu punya bawang putih dan minyak zaitun yang sudah di rebus,” ujar Chrissy saat berbicara soal salah satu bahan pokok yang ada di kulkasnya.

Saus sambal

“Saya punya banyak sekali saus sambal di kulkas,” kata Chrissy. Meski ia memiliki beragam jenis saus sambal di dapurnya, Chrissy mengungkapkan bahwa Cholula merupakan produk saus sambal yang sagat ia sukai. Produk ini terbuat dari cabai khas Meksiko, yang diproduksi di daerah Chapala. Dalam sesi wawancaranya, Chrissy mengungkapkan bahwa ia kerap menggunakan saus ini saat mengolah chicken wings.

Better Than Bouillon

Bahan makanan ini merupakan kaldu yang terbuat dari olahan daging atau sayuran. Sesendok kecil Better Than Bouillon dapat memberikan sensasi rasa lezat pada olahan sup, nasi, dan hidangan lezat lainnya. “Saya memiliki beberapa toples Better Than Bouillon, karena saya rasa produk ini akan membuat makanan menjadi lebih lezat,” ujarnya.

Kubis

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ibu satu anak merupakan penggemar berat kubis. Chrissy bahkan mengungkapkan bahwa kubis selalu tersedia di dapurnya. Meski popularitas kubis tidak setenar asparagus atau lettuce, sayuran ini diklaim ampuh untuk memperlancar peredaran darah dan membantu pencernaan. Selain itu, kubis juga dapat diolah dengan berbagai cara salah satunya menjadi bahan campuran salad.

Daging babi giling

Daging babi giling merupakan salah satu bahan makanan yang dapat dikreasikan menjadi berbagai hidangan lezat, dan juga memiliki aroma yang menggugah selera. Chrissy mengaku selalu membuat sup mentimun dengan campuran daging babi giling. Selain itu, bahan makanan ini juga bisa diolah untuk isian pangsit dan saus bolognese.

Dada ayam

Selain daging babi giling, Chrissy juga selalu menyimpan daging dada ayam di kulkasnya. Bahan makanan tersebut kerap ia gunakan untuk mengolah menu makan malam. “Ibuku bisa membuat berbagai hidangan lezat dari dada ayam, daging babi giling, dan kubis,” tukasnya.

