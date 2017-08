Menyiapkan Makanan dengan Sarung Tangan, Malah Menyebarkan Bakteri?

FAKTOR kebersihan atau higienis dalam menyiapkan makanan adalah hal yang penting dan wajib untuk dilakukan agar makanan yang disantap nantinya bisa terbebas dari kuman. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu bisa dengan sembari kenakan sarung tangan.

Namun, jika Anda termasuk salah satu orang yang kerap mengenakan sarung tangan ketika menyiapkan makanan. Mungkin hal itu harus dipertimbangkan kembali, pasalnya sebagaimana dikutip Foodbeast, Rabu (2/8/2017) disebutkan bahwa mengenakan sarung tangan adalah salah satu cara paling efektif untuk penyebaran bakteri pathogen.

Dari penjelasan Timothy Fisher, dari Fresh Foods Department Manager and Culinary Institute of America (CIA), ada sejumlah faktor mengapa sarung tangan bisa jadi media penyebaran bakteri. Misalnya, kebanyakan orang yang mengenakan sarung tangan ketika sedang menyiapkan makanan, secara tidak sadar mereka sering memegang segala sesuatu (di luar bahan makanan) lalu kemudian tetap mengenakan sarung tangan yang sama ketika melanjutkan proses menyiapkan makanan. Keadaan inilah penyebaran bakteri dari benda asing berpindah ke makanan.

Secara teknis, sebenarnya cara yang aman ialah sarung tangan tersebut harus diganti ketika sudah bersentuhan dengan sesuatu benda lain. Di luar standar kesehatan lainnya, yakni mencuci tangan sampai bersih dengan sabun sebelum mengenakan sarung tangan yang baru.

Diketahui lebih lanjut, sebuah hasil studi dari from Food Safety Magazine pada 2004 lalu mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengenakan sarung tangan seringkali tidak sadar dengan adanya bakteri, maka dari itu mengenakan sarung tangan pun tetap membuat peluang pertumbuhan partikel virus atau bakteri.

Pemakaian sarung tangan saat menyiapkan makanan, juga menjadi sebuah isu yang pemahamannya banyak membuat orang menjadi keliru. Pasalnya, pemakaian sarung tangan menjadi menurunkan tingkat latihan pencucian tangan dengan benar, karena begitu di lapangan banyak pekerja di industri makanan yang diketahui jadi jarang mencuci tangan hingga bersih ataupun mengganti sarung tangan dengan rutin, termasuk ketika sedang menyiapkan bahan makanan berupa daging mentah.

Padahal sejatinya, mencuci tangan dengan sabun hingga bersih adalah prosedur paling standar namun wajib dilakukan. Cara ini adalah kunci utama dalam proses persiapan sebuah hidangan, dan juga untuk mencegah terjadinya kondisi terkontaminasinya makanan. Untuk prosedur pemakaian sarung tangan, FDA (Food and Drug Administration of US) sendiri memang merekomendasikan untuk mengenakan sarung tangan ketika sedang menyiapkan makanan, dengan catatan sebelum dipakai kedua tangan juga tentunya harus dicuci hingga bersih dengan sabun.

“Mencuci tangan sampai bersih itu wajib, karena pada dasarnya pemakaian sarung tangan dalam proses menyiapkan sebuah hidangan tidaklah menjadi standarisasi mutlak persiapan makanan yang aman. Akan jadi percuma ketika sudah mengenakan sarung tangan, namun kedua tangan malah tidak dicuci sampai bersih sama sekali. Maka dari itu, biasakan jangan langsung merasa sangat yakin makanan yang disajikan pasti bersih hanya karena para pegawai di tempat itu telah mengenakan sarung tangan. Penggunaan sarung tangan, bukanlah menjadi pengganti dari budaya kebiasaan mencuci tangan,” tandas Timothy