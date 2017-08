Olahraga saat Liburan? Kenapa Tidak, Cukup 20 Menit di Pagi Hari!

BANYAK orang yang bisa meluangkan waktunya untuk berolahraga di tengah padatnya aktivitas. Tapi banyak yang mengabaikan olahraga saat sedang berlibur.

Padahal, olahraga tetap dibutuhkan karena terkadang asupan makanan tidak diperhatikan, sehingga tubuh menerima kalori lebih banyak. Memang lebih mudah untuk berteori dibanding mempraktekkannya. (Baca Juga: Rajin Berolahraga Bikin Awet Muda Loh)

Untuk itu, dilansir dari Telegraph, Sabtu (5/8/2017), para ahli kebugaran memberikan tips agar olahraga tetap bisa dilakukan saat sedang berlibur. Yuk disimak baik-baik.

Mulailah di pagi hari

Saat berlibur, mungkin Anda memiliki sejumlah agenda kegiatan. Untuk itu, agar olahraga tidak merusak agenda Anda, lakukanlah di pagi hari. Anda tidak perlu melakukan olahraga dengan intensitas sedang atau tinggi. Anda cukup bergerak dengan intensitas ringan. Yoga atau renang bisa dijadikan pilihan. (Baca Juga: Biar Olahraga Gak Membosankan, Bersepeda di Bawah Air Bisa Jadi Inspirasi)

Gunakan waktu yang lebih singkat

Pada dasarnya olahraga adalah kegiatan terakhir yang dipilih saat berlibur. Untuk menyiasati hal ini, hindarilah melakukan gerakan yang panjang. Sebab gerakan itu membuat waktu olahraga menjadi lebih lama. Anda cukup melakukan gerakan yang singkat tapi berefek pada tubuh. Lama waktu olahraga saat berlibur cukup 20 menit saja.

Bawa peralatan olahraga

Ketika Anda berlibur dan menginap di hotel, terkadang fasilitas olahraga yang disediakan sudah digunakan oleh orang lain. Biasanya kondisi ini menjadi alasan Anda untuk tidak berolahraga. (Baca Juga: Ikuti 4 Prinsip Ini agar Olahraga Lebih Bermanfaat)

Agar tidak menjadi alasan, Anda bisa membawa peralatan olahraga sendiri. Tidak perlu yang ribet, Anda cukup membawa skipping. Ukurannya yang kecil dan bentuknya yang simpel membuat alat ini tidak membutuhkan banyak ruang di dalam koper.

Skipping adalah alat olahraga yang digunakan untuk lompat tali. Walaupun kelihatannya biasa, olahraga lompat tali sebenarnya membawa banyak manfaat untuk tubuh. (Baca Juga: Rajin Aktivitas Fisik Bisa Cegah Kanker Usus Besar)

Selain skipping, Anda juga bisa membawa resistance band. Sama seperti skipping, alat ini cukup praktis untuk dibawa. Berolahraga dengan resistance band juga cukup mudah dilakukan. Anda tinggal mengaitkan tali ke kaitan yang kuat dan kokoh. Anda bisa melakukan serangkaian gerakan mulai dari squat to shrug, two point leg extension, curl to press, dan masih banyak lagi. Anda bisa mengulang gerakan hingga 20 kali.

Mudah bukan berolahraga selama liburan? Jadi jangan jadikan liburan sebagai alasan untuk tidak berolahraga.