KEJADIAN aneh tapi nyata memang bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Termasuk ketika hendak menyantap sebuah hidangan sajian makanan.

Momen seperti, menemukan benda aneh yang semestinya tidak tersemat di dalam makanan tersebut seperti misalnya lalat mati, helai rambut, ataupun yang lainnya terkadang sudah menjadi hal yang familiar alias tidak aneh lagi.

(BACA JUGA: Seram! Ingin Santap Daging Steak, Wanita Ini Malah Temukan Peluru di Dalam Daging)

Namun, apa jadinya kalau yang tersemat di dalam makanan tersebut adalah benda yang bisa membuat tersedak atau bahkan menyebabkan kondisi serius di dalam tubuh jika sampai tertelan?

Pengalama tidak menyenangkan inilah yang baru saja dialami oleh seorang wanita di Australia, Kath Milroy Pattingale. Di mana Katy, yang kala itu sedang menyiapkan potongan daging steak kangguru untuk ia santap, tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu benda aneh yang tersangkut di dalam potongan daging steak kangguru yang sedang ia potong-potong di atas talenan tersebut.

Tidak dinyana tidak diduga, benda aneh berwarna kuning keemasan tersebut adalah sebuah peluru! Terkejut karena tidak menyangka akan menemukan sebuah peluru di dalam daging steaknya tersebut, sontak Kate langsung mengabadikan foto daging steak yang ia beli di sebuah supermarket besar setempat,Woolworths tersebut. Kemudian mengunggah foto daging steak berpeluru itu, ke akun Facebook pribadinya.

(BACA JUGA: COOKING GADGET: Alat Makan Buat yang Ber-IQ Tinggi, Sebelum Digunakan Harus Pecahkan Teka-teki Dulu)

"Mmmmmm thanks Woolies — nothing more appetising than a bullet in my kangaroo!,” tulis Kate, sebagai keterangan fotonya tersebut.

Lebih lanjut Kate menjelaskan, bahwa ia menemukan peluru tersebut ada di tengah-tengah serat daging steak tersebut ketika dirinya sedang mengiris-ngiris daging tersebut di atas talenan. Kate menyadari ada sesuatu yang salah, ketika ia merasa agak kesulitan untuk mengiris-ngiris daging untuk ditaruh di piring saji.

(BACA JUGA: FOOD STORY: Serba-Serbi Nasek Ampog Makanan Utama Masyarakat Madura & Resep Lengkapnya )

Untuk proses investigasi lebih lanjut, Kate diketahui sudah menyimpan potongan daging steak berpeluru tersebut di dalam lemari pendingin agar bisa dilihat dan diperiksa secara langsung oleh pihak Woolworths. Diketahui lebih lanjut, karena kejadian ini sendiri sudah terdengar sampai ke pihak supermarket Woolworths. Pihak supermarket sendiri sudah memberikan sebuah penyataan resmi.

"Kami menanggapi kejadian yang menimpa pelanggan kami ini dengan serius, dan pastinya kami akan lakukan terus proses investigasi lebih lanjut," terang salah seorang juru bicara resmi dari supermarket Woolworths, sebagaimana dikutip News, Sabtu (5/8/2017).

(BACA JUGA: FOOD STORY: Serba-Serbi Nasek Ampog Makanan Utama Masyarakat Madura & Resep Lengkapnya)

Sementara itu, sebelum sekarang telah dihapus oleh Kate, foto daging steak berpeluru yang diunggah Kate ke akun Facebook pribadinya tersebut sudah cukup viral di dunia maya dengan mendapatkan 25000 like dan 12000 buah komentar dari para netizen. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan atau komentar lebih lanjut dari pihak Kate mengenai kelanjutan kejadian ini.