HEALTHY BABES: Rahasia Perubahan Bentuk Tubuh Demi Lovato, Rajin Olahraga Tinju dan Jiu Jitsu

MENJALANI hidup sebagai selebriti tentunya tidak mudah. Mereka dituntut untuk selalu tampil sempurna bahkan dalam hal penampilan.

Sebab, ada yang salah sedikit saja dengan penampilannya, mereka bisa menerima berbagai kritik dan komentar pedas dari banyak orang. Maka tidak jarang selebriti berlatih cukup keras untuk menjaga bentuk tubuhnya dengan berat badan proporsional.

Penyanyi asal Amerika, Demi Lovato turut merasakan hal ini. Rajin memposting foto dan video di akun Instagram pribadinya, @ddlovato, Demi tidak mau memamerkan perutnya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menunjukkan kepada banyak orang bagaimana bentuk tubuhnya.

Terlebih Demi pernah memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Ya, Demi pernah mengidap bipolar. Namun, beberapa hari lalu penyanyi yang pada tanggal 20 Agustus mendatang genap berusia 25 tahun itu memamerkan perut ratanya melalui postingan foto di Instagram.

"I rarely post pics with my belly button showing because I'm normally insecure about showing my full stomach but I've been working really hard and thanks to @d.leith and his yummy food with @lockhartandleith I've been seeing progress so I thought I'd post this cause I'm feeling myself right now!! also can't forget the best gym in the world @unbreakableperformance and my trainers @fatenginethatdoes & @itskimglass 💗," tulis Demi dalam caption foto itu.

Demi mengakui jarang mengupload foto yang menunjukkan perutnya karena dia merasa insecure. Dulu, badan Demi memang tergolong berisi dan dia termasuk orang yang gemar makan. Maka dari itu dia tidak berani menunjukkan perut kenyangnya. Kemudian Demi mulai rajin berolahraga.

"Kadang-kadang ketika saya memiliki masalah dengan sebuah gambar yang menunjukkan bentuk tubuh yang buruk, saya mengingatkan diri sendiri bahwa saya lebih memilih hidup bebas dari gangguan makan daripada khawatir tentang apa yang dipikirkan orang tentang tubuh saya," tulisnya di Twitter seperti yang dikutip dari People, Sabtu (5/8/2017).

Demi berjuang untuk menurunkan berat badannya dan membuat perutnya rata. Dia rajin berolahraga selama empat jam dalam sehari. Olahraga yang sering dia lakukan adalah tinju dan jiu jitsu.

Hal itu terlihat dari video yang rutin diunggah oleh Demi saat dia sedang berlatih. Kini semua kerja kerasnya mulai terbayar. Bobot tubuhnya mulai menurun dan perutnya rata.

Demi telah berjuang melawan masalah citra tubuh dan mulai percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Berkat perjuangannya, kini Demi menjadi sosok yang inspirasional dan motivasional bagi para pengikutnya. Terlebih Demi juga mempromosikan kepercayaan diri melalui foto dan video yang diunggahnya.