Ungkapan Kesedihan Rekan Kerja Dokter Ryan Thamrin, Netizen: "Semua Kenangan Akan Tersimpan Rapih dengan Rasa Rindu yang Begitu Berat"

KABAR meninggalnya Dr OZ Ryan Thamrin membawa duka mendalam, termasuk bagi rekan-rekan kerjanya terdahulu. Sosok Dr Ryan Thamrin meninggalkan begitu banyak kenangan bagi mereka.

Ungakapan belasungkawa dan haturan doa datang dari para mantan rekan kerja. Berikut ungkapan kesedihan dari mantan kerja Dr Oz Ryan Thamrin di media sosial yang dirangkum Okezone:

@ar.makeupartist Selama jalan dr. Ryan thamrin @drryanthamrin_asli Masih gak nyangka akan kehilangan orang yang kami semua sayangi masih gak nyangka akan secepat ini. Tapi semua itu balik lagi pada rahasia TUHAN . Terima kasih @drryanthamrin_asli atas semua ilmu dan kenangan yang kami punya dengan mu dok. Semuanya akan tersimpan rapih dengan rasa rindu yang begitu berat. We love you so much.

@raymondsebastian Selamat jalan Dok.. suatu kebanggaan tersendiri bisa belajar dan bekerja langsung dengan Dokter yang bukan hanya ahli di bidang nya tetapi mempunyai berbagai talenta2 yang lain nya. Terima kasih atas perhatian (juga perhatian2 kepada istri saya @sannyfangelicha meskipun hal2 kecil tapi it means a lot for us) , masukan, dan saran yang diberikan, mohon maaf kalau saya banyak salah dan kekurangan selama bekerja bareng. Mudah-mudahan amal ibadah dan segala kebaikan Dr Ryan diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan kekuatan selalu. May you rest in peace 😭😭 #drozindonesia #drryanthamrin

