Benjolan di Belakang Kepala Indikasi Tumor seperti Dr Oz Ryan Thamrin, Begini Cara Mendeteksinya

ADANYA benjolan di bagian belakang kepala merupakan tumor otak yang membahayakan nyawa. Seperti halnya dr Ryan Thamrin meninggal dunia akibat penyakit tersebut setahun belakangan.

Tumor otak terjadi akibat pertumbuhan sel di otak secara abnormal, juga tidak terkontrol. Penyebaran penyakit ini dikategorikan cepat mengancam nyawa.

Dijelaskan Spesialis Bedah Saraf RS Evasari Jakarta dr Andrianto Purnawan SpBS, tumor otak dikategorikan berdasarkan seberapa cepat tumor itu berkembang. Begitu juga seberapa cepat tumor itu muncul lagi setelah dilakukan tindakan pengobatan tumor.

"Tumor dibagi menjadi empat grade. Grade satu dan dua adalah grade rendah (low grade). Sementara grade tiga dan empat adalah grade tinggi (high grade).

Berdasarkan jenisnya ada dua macam tumor otak. Antara lain yakni tumor otak jinak dan tumor ganas. Berikut penjelasannya.

Tumor otak jinak (benign)

Penyakit ini termasuk di sini grade satu dan dua. Tumor ini tumbuh perlahan dan jarang.

"Tumor ini muncul lagi setelah pengobatan. Jadi jangan diabaikan supaya tak memperparah kondisinya," ujar dr Andrianto saat dihubungi Okezone lewat sambungan telepon, Jumat 4 Agustus 2017.

Tumor ganas (maligna)

Termasuk di sini adalah grade 3 dan 4. Tumor ini bisa berasal dari dalam otak (primary brain tumor) atau tumor di luar otak yang menyebar ke dalam otak (secondary brain tumor).

"Tumor jenis ini juga sering muncul lagi setelah pengobatan," tambahnya.

Cara mengetahui adanya tumor otak dengan cara berikut ini.

Pemeriksaan status saraf

Caranya akan dilihat adanya kelainan penglihatan, gangguan bicara, gangguan pendengaran, gangguan kesadaran, gangguan keseimbangan, kelemahan anggota gerak, dan lainnya.

MRI kepala dengan kontras

Untuk melihat korelasi antara keluhan saraf dengan kondisi di dalam otaknya. Dengan MRI bisa dilihat lokasi dari tumor secara tepat, efek tumor terhadap struktur di dalam otak.

CT Scan kepala dengan kontras

Walaupun tidak secanggih MRI, CT Scan kepala dengan kontras. Hal ini bisa digunakan untuk mengetahui keberadaan tumor otak tersebut.