Tumor Otak Penyakit Silent Killer, Jangan Abaikan Gejalanya!

TUMOR otak merupakan penyakit yang tak boleh diabaikan. Setiap gejalanya membuat pasien tak nyaman karena menurunkan kualitas hidupnya.

Penyakit ini diawali penyebaran sel tumor di bagian otak. Adapun gejalanya tergantung pada bagian otak yang terkena.

Namun secara umum gejala tumor otak berupa sakit kepala menetap, kejang, mual, muntah hingga lesu. Untuk gejala lainnya bisa bergantung pada kondisi mental dan hilang ingatan.

Spesialis Bedah Saraf RS Evasari Jakarta dr Andrianto Purnawan SpBS menjelaskan, pasien tumor otak juga dapat mengalani kelumpuhan anggota tubuh. Karena di bagian otak terdapat saraf yang mengatur semua fungsi gerak organ tubuh.

"Selain kelumpuhan otak, pasien juga bisa mengalami gangguan penglihatan ganda, pendengaran dan gangguan bicara," ujar dr Andrianto saat dihubungi Okezone lewat sambungan telepon, Jumat 4 Agustus 2017.

dr Andrianto menambahkan, jangan pernah mengabaikan gejala dari penyakit tumor otak ini. Karena penyebaran sel tumor begitu cepat, bahkan bisa memicu perubahan sel kanker.

Benjolan tumor itu paling sering terjadi akibat trauma benturan. Atau yang sulit dihindari yakni faktor risiko genetik atau riwayat keluarga.

Seharusnya bila sudah mengalami trauma harus melakukan deteksi dini. Penyakit tersebut termasuk sillent killer apabila tak segera diangkat.

"Sel tumor apalagi di otak penyebarannya begitu cepat. Maka harus cepat dideteksi dan diterapi atau dilakukan operasi untuk mengangkat tumor tersebut," pungkasnya.