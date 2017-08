Mengidap Maag Akut, Berat Badan Almarhum Dr Oz Ryan Thamrin Turun Drastis

PIHAK keluarga mengatakan bahwa Dr OZ Ryan Thamrin mengidap penyakit maag akut. Kondisi inilah yang membuat almarhum susah makan.

Juru bicara keluarga almarhum Ryan, Doni Afrialdi mengatakan karena kondisi itu kesehatan menurun. Berat badan mantan penyiar kesehatan salah satu televisi swasta tersebut menurun drastis.

"Berat badan almarhum turun drastis, dia kurus,"ucap Doni, abg sepupu Ryan Sabtu (5/8/2017).

Sejak mengidap penyakit maag akut, almarhum memilih mengundurkan diri menjadi penyiar di acara DR OZ. Pria bernama lengkap Hesta Meiryansyah memilih tinggal di Pekanbaru, Riau. DR O(Z pun tinggal selama setahun,

Selama di Pekanbaru, pria berwajah tampan ini diurus oleh abang kandungnya bernama Ferdi. Selama di Pekanbaru, pihak keluarga sering membawa berobat. Selain di Pekanbaru, DR OZ juga pernah dibawa di Rumah Sakit Malaka, Malaysia.

Ibunda DR OZ yang selama ini tinggal di Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) bernama Mia sudah bolak balik mendampingi anaknya.

Selain mengidap penyakit maag akut yang membuat kondisi fisik pria kelahiran 28 Mei 1977 turun adalah benjolan di bagian kepala seperti tumor.

"Kita keluarga sudah berupaya membawanya berobat, namun Tuhan berkehendak lain. Dia sudah dipanggil kembali oleh Allah SWT,"kisahnya.