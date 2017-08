Dekorasi Kamar Gadis Remaja Tak Perlu Ramai! Beri Sentuhan Vintage, Girly, & Fun, Pilih Mana?

FUN and Feminin, itulah gambaran desain kamar yang pas untuk ruang gadis-gadis remaja. Gejolak jiwa muda tentu turut terbawa ke dalam kamar.

Biarkan Anak Baru Gede (ABG) Anda melebur bersama warna dan dekorasi ceria di kamar karena sedang tumbuh dengan segudang pengalaman barunya.

Melansir dari Countryliving, Selasa (8/8/2017), inilah beberapa contoh desain kamar gadis-gadis remaja dengan style yang sangat teenager.

Colorful corner

Sedikit terpancar sentuhan vintage dari kamar penuh warna di bagian pinggir ini. Lukisan legendaris serasi dengan tema ful color yang dipilih.

Teen years

Gadis-gadis remaja layak tumbuh sesuai dengan suasana hatinya. Kadang ceria dan sesekali emosinya up and down.

Sleeping princes

Aksen pink di beberapa area menunjukkan sisi girly. Tapi tak berlebihan untuk kamar seorang princes yang sedang beranjak remaja ini.