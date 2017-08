Kreatif! Restoran Ini Sajikan Sensasi Makan Malam Berkonsep "Game of Thrones"

BUKAN rahasia lagi bahwa serial televisi "Game of Thrones” adalah serial televisi yang sangat sukses dan terkenal.

Sejak kemunculannya, serial televisi ini mampu menyedot puluhan juta penonton yang kini telah menjadi penggemar setianya. Fenomena akan "Game of Thrones” ini bahkan memberikan dampak kepada platform industri lain, di luar industri layar kaca. Mulai dari dunia buku, pakaian, hingga perhiasan.

Selain itu, dunia industri make-up pun juga tidak mau ketinggalan. Di mana seperti yang sudah banyak diberitakan bahwa kini seperangkat alat make-up bertemakan "Game of Thrones” pun telah tersedia. Belum lagi, baru-baru ini salah satu pemainnya serial televisi terkenal di dunia yang kisahnya diangkat dari novel tersebut, Ben Hawkey, yang berperan sebagai Hot Pie mewujudkan versi nyata dari roti Direwolf, dengan membuat roti dari gandum cornbread dan kulit jeruk yang disajikan hangat dengan olesan butter dengan tampilan bentuk menyerupai hewan serigala.

Kini, bisa dibilang pengaruh kuat dari Game of Thrones akan semakin bertambah luas khususnya di dunia bisnis kuliner. Dengan masuknya Game of Thrones ke dalam bisnis restoran.

Ide kreatif memasukkan Game of Thrones ke dalam bisnis restoran inilah yang sedang dilakukan oleh sebuah restoran di New York, White Gold Butchers. Di mana seperti dilansir Foxnews, Sabtu (5/8/2017) , restoran ini di setiap hari Minggu malam semenjak pemutaran perdana musim terbaru Game of Thrones, menawarkan pengalaman dan sensasi bersantap mewah layaknya seorang raja lengkap sambil menonton episode Game of Thrones.

“Jam operasional kita kan berjalan terus, lalu kita berfikir bagaimana caranya agar para penggemar serial ini tetap tidak akan ketinggalan episode Game of Thrones walaupun sedang bersantap di restoran ini,” jelas Jocelyn Guest, selaku salah satu pemilik White Gold Butchers.

Jocelyn menambahkan, ide ini diwujudkan juga karena adanya kesamaan latar belakang konsep antara restoran White Gold Butchers dengan serial Game of Thrones itu sendiri.

“Restoran ini bisa dibilang sangat ‘daging’ sekali, lalu kami sadar kalau konsep itu sejalan dengan serial Game of Thrones. Sehingga akhirnya kami berpikir, bagaimana kalau kita membuat menu hidangan daging super besar sambil menonton episode Game of Thrones,” tambahnya.

Makan malam ala Game of Thrones ini sendiri, diketahui lebih lanjut dibanderol dengan harga USD65 atau sekira Rp877500, yang terdiri dari tiga menu yakni hot pie, ayam, dan daging sapi lengkap dengan tulangnya. Menariknya, agar lebih terasa seperti Game of Thrones, maka alat makan seperti pisau, sendok, dan garpu pun tidak disediakan. Maka dari itu, tamu yang memesan menu Game of Thrones ini harus menyantap hidangan hot pie, daging ayam, dan daging sapi tersebut langsung menggunakan tangan.

Ide kreatif yang ditawarkan oleh White Gold Butchers ini tampaknya bisa dibilang mendapatkan respon yang baik, pasalnya pemesanan tempat untuk makan malam bertema Game of Thrones ini sudah sold out alias habis terjual di setiap waktu peluncurannya. Pasalnya, banyak penggemar yang merasakan sensasi serta pengalaman berbeda bisa menyantap menu makan malam Game of Thrones sambil menonton serial tersebut langsung di restoran, ketimbang hanya duduk di sofa rumah dan menyaksikan episode Game of Thrones lewat televisi di rumah.