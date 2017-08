Makan Oatmeal Setiap Hari, Keluarga Ini Dapat Rekor Guinness sebagai Keluarga Paling Panjang Umur Sedunia!

UNGKAPAN ‘You are is What You Eat’ memang sepertinya tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, bukan rahasia lagi bahwasanya asupan makanan memberikan peranan yang besar bagi kesehatan tubuh.

Tidak hanya kurang istirahat dan kurangnya intensitas berolahraga. Semakin sembarangan makanan yang dikonsumsi, maka akan semakin sering pula tubuh memberikan ‘peringatan’ atau protes dengan cara tubuh menjadi jatuh sakit.

Begitu pula, jikalau sudah terbiasa untuk menjalani pola hidup sehat salah satunya dengan menjaga asupan makanan. Maka tubuh pun akan bekerja secara optimal dan efesien, sehingga tubuh akan selalu sehat alias jarang sakit hingga akhirnya usia pun bisa lebih panjang karena tubuh terbebas dari timbunan penyakit.

Seperti misalnya yang diperlihatkan oleh sebuah keluarga Donelly, asal Irlandia ini. Seperti diwarta Thedailymeal, Senin (7/8/2017) keluarga Donelly baru saja diberitakan menerima penghargaan dari Guinness Book of World Records, dengan predikat penghargaan sebagai keluarga dengan usia terpanjang di dunia. Dengan catatan, bahwa ibu dari keluarga Donelly bahkan sudah berusia 94 tahun. Disebutkan, bahwa total jumlah usia para anggota keluarga Donelly tersebut bahkan mencapai 1075 tahun!

Untuk rahasia mengapa satu keluarga bisa kompak memiliki usia yang panjang, serta kondisi tubuh yang masih fit. Ternyata menurut keterangan keluarga Donelly sendiri, rahasia mereka hanyalah, alih-alih memilih jenis karbohidrat biasa seperti nasi atau mie. Mereka sekeluarga lebih menyenangi untuk mengonsumsi oatmeal rutin untuk makanan sehari-hari, dengan intensitas sebanyak dua kali dalam sehari.

“Oatmeal yang dihasilkan oleh perkebunan kami sendiri ini, selalu diolah menjadi bubur. Sehingga oatmeal yang kami konsumsi selalu oatmeal lokal dan memiliki kualitas yang terbaik. Maka dari itu, makanan diet kami tidak pernah berupa makanan olahan yang sudah terkontaminasi polusi, “ ungkap Leo, sebagai anggota keluarga yang paling bungsu dengan usia 72 tahun.

Sehari-hari, keluarga Donelley dikabarkan mengonsumsi bubur oatmeal minimal sebanyak dua kali dalam sehari, yakni di saat sarapan pagi dan waktu makan malam.

“Dari dulu kami sekeluarga tetap mengikuti kebiasaan dari Ayah, untuk mengonsumsi makanan yang hangat sebelum berangkat tidur. Inilah yang membuat kami menyakini, bahwa kuncinya adalah jangan sampai lupa untuk mengonsumsi bubur oatmeal hangat sebagai makan malam,” tambahnya.

Tampaknya metode yang dijalankan oleh keluarga sehat ini memang berhasil, karena masing-masing saudara di keluarga Donnelly dari mulai yang masih berusia belia 13 tahun hingga yang sudah lanjut di kepala 6, masih hidup dengan kondisi tubuh sehat walafiat.

Selain menghasilkan oatmeal dari perkebunan milik pribadi, kebiasaan untuk mengonsumsi makanan yang berasal dari tanaman yang ditanam sendiri memang sudah sejak lama mengakar pada keluarga ini.

“Sayur-sayuran yang kami makan adalah sayuran yang ditanam sendiri, begitu juga dengan buah-buahan. Bahkan telur yang ada di meja makan keluarga Donnelly adalah telur hasil dari para hewan hasil ternak keluarga ini sendiri, begitu juga dengan daging bacon yang berasal dari babi yang kami pelihara. Untuk mengonsumsi roti pun, kami buat secara alami di rumah sendiri,” imbuh Leo lagi.

Sementara itu, karena sifatnya sebagai sumber karbohidrat yang lebih sehat dibandingkan jenis karbohidrat lainnya misalnya kentang memang telah lama menjadi menu sarapan favorit para ahli gizi dan ahli kebugaran karena hadir dengan tingkat indeks glisemik yang rendah.

Walau memang, belum ada sebuah studi penelitian yang secara gamblang menyatakan bahwa mengonsumsi oatmeal dapat memberikan pengaruh memperpanjang usia. Namun, rasanya tidak ada salahnya bukan jika mulai dari sekarang mengganti menu sarapan Anda yang mungkin kurang sehat dengan semangkuk bubur oatmeal.