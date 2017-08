Netizen Kritik Kendall Jenner karena Tidak Beri Tip ke Bartender

MEMBERIKAN uang tip kepada pegawai restoran memang bukan sebuah keharusan. Namun dengan melakukan hal tersebut, secara tidak langsung Anda telah membuat seseorang senang dan merasa dihargai. Apalagi jika Anda merupakan seorang artis ternama.

Berbicara soal uang tip, penyanyi solo asal Amerika Serikat Donnie Wahlberg ternyata memiliki kebiasaan memberikan uang tip yang cukup besar kepada para pegawai restoran. Kebiasaan ini selalu ia lakukan ketika menyantap hidangan lezat di berbagai restoran yang ia kunjungi, salah satunya adalah Waffle House.

Berbeda dengan Donnie, supermodel Kendall Jenner justru tidak menghiraukan hal-hal seperti ini. Menurut New York Daily News, sebuah bar di Brooklyn, Jumat lalu membeberkan sebuah fakta mengejutkan. Dalam sebuah foto yang diunggah oleh Baby’s All Right, kekasih A$AP Rocky itu ternyata tidak memberikan tip sepeser pun setelah meninggalkan bar.

“Jangan lupa memberikan tip untuk bartender Anda,” tulis bar itu.

BACA JUGA:

VIDEO: Pramusaji Ini Menangis, Seorang Pria Memberikannya Tip Rp4 Juta

Mau Beri Tip kepada Pramusaji di Restoran? Lihat Dulu Aturannya

Kendati demikian, banyak yang berspekulasi bahwa Kendall meninggalkan tip secara tunai, atau bahkan ada orang lain yang membayarkan tip untuknya. Namun dilihat dari pernyataan bar itu, terlihat jelas menyiratkan bahwa Kendal benar-benar tidak memberikan tip pada bartendernya.

Kejadian tersebut berlangsung ketika Kendall menyaksikan sang kekasih yang tengah tampil di bar tersebut pada Kamis 3 Agustu 2017. Setelah berita ini tersebar luas, pihak Baby’s All Right terpaksa menghapus foto yang mereka unggah untuk menghentikan perdebatan di kalangan netizen. Tak sedikit yang mengkritisi sikap dingin Kendal, namun ada pula yang menyerang pemilik bar karena telah mengekspos tagihan Kendall ke media sosial.

BACA JUGA:

Wow, Artis Hollywood Ini Beri Tip Rp26 juta ke Pelayan Restoran

Anda seorang Pramusaji? Ini 5 Trik agar Tamu Beri Tip yang Banyak

Ini bukan pertama kalinya Kendall terlibat kasus dengan pegawai restoran. Beberapa waktu lalu, ia sempat dituduh meninggalkan restoran tanpa membayar tagihan makanannya. Setelah kejadian itu, Kendall kembali menghebohkan dunia maya setelah diketahui melemparkan uang ke muka kasir restoran.

Menurut pengakuan pengacaranya, kejadian tersebut merupakan sebuah ketidak sengajaan di mana Kendall lupa untuk membayar tagihannya. Namun, Kendall membela diri bahwa pegawai restoran bersikap tidak sopan sehingga memancingnya untuk melemparkan uang dan tip di depan wajah pegawai tersebut. Demikian dilansir dari The Daily Meal, Senin (7/8/2017).