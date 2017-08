FOOD PARTY: Lebih Menggoda dari Telur Ceplok & Dadar, Sederet Olahan Telur Unik dari Berbagai Negara, di China Ada Telur Seabad!

OLAHAN telur sering dijadikan makanan andalan banyak orang, bahkan di seluruh belahan dunia. Sumber protein yang murah meriah ini bisa diolah dengan berbagai cara, beberapa negara bahkan punya olahan telur yang khas dan pasti menggoda.

Dilansir dari Mashed, Selasa (8/8/2017) berikut deretan menu olahan telur yang populer dari beberapa negara di dunia. Intip sederet menu ini dan jangan lupa mencobanya saat mengunjungi negara tersebut atau mungkin bisa jadi inspirasi saat akan membuat olahan telur di rumah.

Jepang

Menurut data International Egg Commission, rata-rata orang Jepang makan sebutir telur sehari. Artinya setiap orang Jepang makan 320 butir telur setiap tahunnya. Jumlah konsumsi telur ini meningkat setelah masa Perang Dunia II dan menjadi makanan pokok dalam budaya Jepang. Tak ayal olahan telur lezat banyak jadi makanan khas Jepang. Satu hidangan sarapan paling menggoda adalah tamagokake-gohan yakni olahan nasi goreng Jepang yang disajikan dengan telur setengah matang yang disiram kucuran kecap.

Kolumbia

Masyarakat Kolumbia menjadikan sup sebagai menu sarapan. Salah satunya adalah changua yakni sup yang dibuat dengan racikan susu, daun bawang, ketumbar dan telur rebus. Biasanya sup disajikan dengan roti yang diletakkan terpisah ataupun dicampur dalam sup. Hidangan ini sangat populer di ibukota Bogota. Sup changua ini disajikan dalam keadaan hangat sehingga bisa disantap kapanpun baik untuk sarapan ataupun kudapan.

Tionghoa

Hidangan telur asal Tionghoa yang paling terkenal mungkin adalah century egg. Telur ini tidak sungguhan disimpan selama seabad tapi namanya menggambarkan jika telur memang benar-benar melewati masa simpan yang lama. Century egg yang sering juga disebut telur seribu tahun ini diperam dalam larutan garam selama beberapa minggu hingga berbulan-bulan. Proses pemeraman ini membuat telur menjadi lunak seperti tekstur keju dan mengubah warna telur menjadi hitam gelap.

Filipina

Telur menempati bahan makanan penting di Filipina, terlebih sebagai bahan baku menu sarapan. Adalah silog, hidangan khas Filipina yang terdiri dari nasi goreng dengan telur dan daging. Silog berasal dari dari kata sinangag yang artinya nasi goreng dan itlog yang artinya telur. Ada banyak varian dari silog misalnya tapsilog yang merupakan silog dengan tambahan daging, bangsilog yakni olahan silog dengan ikan bandeng atau hotsilog yakni hotdog silog dan lain sebagainya.

Inggris

Scotch egg tak pernah absen dalam daftar santapan masyarakat Inggris Dan merupakan makanan favorit saat masyarakat menggelar piknik. Hidangan ini cukup sederhana dan terbuat dari telur rebus yang dibalut campuran daging dan remah roti. Kadang masyarakat menambahkan sayuran ke dalam adonan. Nama scotch egg menunjukkan hidangan ini berasal dari Skotlandia. Scotch egg pertama kali dibuat di Inggris pada abad ke-18. Sejak saat itu olahan telur ini jadi favorit masyarakat se-antero Inggris dan jadi satu ikon tradisi kuliner.

Korea

Siapa tak kenal bibimbap asal Korea. Santapan ini menarik perhatian foodies dari seluruh dunia. Bibimbap memiliki arti nasi campur yakni hidangan nasi yang dicampur berbagai lauk mulai dari daging hingga sayuran. Letak kesempurnaan hidangan ini adalah bagian toppingnya berupa telur ayam mentah. Bibimbap disajikan panas, dan harus diaduk sebelum disantap agar telurnya matang.