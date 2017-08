The Weeknd Hingga John Mayer, Desain Sendiri Koleksi Sneakers Spesial

SELEBRITI Hollywood kini seolah berlomba-lomba untuk melakukan kolaborasi menciptakan item fesyen tertentu. Sebut saja Gigi Hadid yang telah berkolaborasi dengan desainer Tommy Hilfiger, atau Rihanna yang sudah lama berkolaborasi dengan brand sportswear Puma. Nah, kini tiba gilirannya penyanyi The Weeknd yang merilis kolaborasinya bersama Puma.

Awalnya, mantan kekasih Bella Hadid ini bergabung dalam kolaborasi bersama Puma dalam kampanye 'Run The Streets'. Namun, kali ini ia satu langkah lebih maju dengan merancang sepatu high sneakers dan beberapa item fesyen lainnya, seperti kaus, jaket denim, dan celana yang hadir berwarna putih dan olive.

BACA JUGA: Unik, Kini Hadir Sepatu Olahraga Ramah Lingkungan yang Terbuat dari Tanaman Alga!

"Aku terjun langsung dalam merancang semua aspek, tapi aku sangat fokus pada bagian siluet. Kami berkolaborasi dan bekerja untuk membuat produk sebaik mungkin," kata The Weeknd sebagaimana dilansir People, Selasa (8/8/2017).

Bila sejumlah produsen atau perancang item fesyen membuat produk yang kekinian atau mengikuti selera pasar, tak demikian halnya dengan yang dilakukan The Weeknd. Dituturkan kekasih Selena Gomez ini, dirinya merancang item fesyen yang mengutamakan kenyamanan bagi para customer.

BACA JUGA: Nick Cannon Rela Melelang Sepatu Berlian Seharga Rp26 Milyar untuk Amal



"Eksklusivitas menjadi sesuatu yang penting bagiku, dan aku tentu akan membuat produk yang terbatas. Tapi, untuk satu ini aku akan menjualnya untuk orang-orang," papar The Weeknd.

Pemilihan The Weeknd sebagai salah satu partner kolaborator Puma memang bukan tanpa alasan. Pasalnya, pelantun lagu 'I Feel It Coming' ini menganggap The Weeknd merupakan sosok yang stylish dan memiliki karakter.

BACA JUGA: Ini Loh Bentuk Sepatu Kece Rancangan Nick Jonas! Penasaran?

"Penampilannya membuat banyak pria muda ingin tampil seperti dirinya," kata Adam Petrick, global director of brand and marketing Puma.

Selain The Weeknd, baru-baru ini musisi yang juga merancang sneakers adalah John Mayer. Berbeda dengan The Weeknd yang melakukan kolaborasi bersama brand fesyen tertentu, Mayer justru merancang sneakers melalui aplikasi NikeID, yakni sebuah platform yang memang biasa digunakan para Nikes.

Ada pula Miley Cyrus yang merilis sneakers bersama Convers dengan nama Converse Pride. Sesuai dengan penampilan khasnya yang selalu berwarna, sneakers tersebut dirilis dengan warna-warna pelangi.