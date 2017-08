Rihanna Tampil Super Seksi dengan Bikini Permata dan Rambut Biru di Festival Barbados

BUKAN Rihanna namanya jika tidak berani tampil beda dalam setiap acara. Apalagi tampil seksi memang bukan seolah hal yang baru baginya.

Seperti saat menghadiri acara Crop Over, yakni sebuah festival musik yang diselenggarakan di kampung halamannya, Barbados. Ia kembali menuai sensasi dengan penampilan yang super seksi. Namun, kostum yang dikenakannya kali ini bisa dibilang berbeda. Pasalnya, kostum tersebut berhasil membuat jutaan pasang mata terpana.

Seperti yang diberitakan BBC, Rihanna diketahui kembali meramaikan acara tersebut setelah dua hari sebelumnya memeriahkan acara Crop Over. Penyanyi 29 tahun itu tampak mengenakan bikini berhiaskan permata warna-warni. Ia juga menggunakan feather wings besar warna hijau dan pink laiknya sayap yang biasa digunakan para model Victoria's Secret Angel.

Bukan hanya bikini super seksi yang menjadi perhatian. Rambutnya yang berwarna biru turqouise juga tak kalah menyita perhatian. Mahkota tampak tersemat di atas rambut palsu warna nyentrik tersebut. Penampilannya terlihat glamor lantaran Riri, begitu ia akrab disapa, mengenakan perhiasan serta gelang yang tampak senada dengan bikini yang dikenakannya.

Atas penampilan seksinya tersebut, berbagai reaksi muncul dari para netizen di media sosial. Bahkan, penampilan Riri yang diunggahnya dalam akun Instagram tersebut juga berhasil menarik perhatian sang mantan kekasih, yakni Chris Brown.

"We are not worthy," ucap salah seorang netizen di Twitter.

"Officially killed me," tambah seorang netizen yang mengomentari kostum Riri.

"Blessing the internet," sambung netizen yang lain. Sementara, Chris Brown hanya meninggalkan emoji berupa sepasang mata pada kolom komentar unggahan foto Riri.

Diketahui bikini yang dikenakan Riri merupakan rancangan DBleudazzled, sebuah lini busana yang khusus merancang kostum bernuansa gemerlap, yang dibantu oleh desainer lokal bernama Laura Austin.

"Crop Over seharusnya dirayakan dengan menggunakan kaus simpel. Tapi, seiring bertambahnya tahun, para desainer mulai melakukan hal yang kreatif. Sekarang sangat penting untuk berdandan menggunakan kostum dan merasakan serunya Crop Over," tutur Austin.

Well, ini bukan kali pertama pelantun lagu 'This Is What You Came For' itu tampil seksi menggunakan bikini dalam acara Crop Over. Dalam acara serupa di tahun 2015, Riri juga tampil seksi dengan bikini permata serta feather wings warna biru. Kemudian, di tahun 2013, Riri menggunakan bikini permata tipis dengan feather wings putih.