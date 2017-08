MENAKJUBKAN, dari Pisang hingga Permen Loli, Karya Seni Ini Terbuat dari Makanan

MAKANAN memang jadi salah satu sumber energi untuk membuat setiap makhluk hidup tetap bisa menjalani hidup, termasuk manusia. Tapi nyatanya makanan saat ini mendapat perhatian khusus oleh para seniman dan koki handal. Tak sedikit kini hasil karya mengagumkan dibuat dari makanan.

Makanan-makanan ini dibuat dengan berbagai konsep mengagumkan, bahkan idenya bisa datang dari sesuatu yang tak ada kaitannya dengan makanan. Hasil karya tangan-tangan terampil ini banyak dijadikan objek foto yang layak tampil di galeri media sosial.

Melihat hasil karya ini dijamin bukan perut yang langsung keroncongan tetapi mulut yang berdecak kagum. Dilansir dari Lifebuzz, Selasa (8/8/2017) berikut deretan hasil karya seni pada makanan yang layak diacungi jempol. Jika melihat makanan seperti ini, kira-kira Anda akan tetap melahapnya atau hanya dijadikan pajangan dalam lemari kaca?

Avocado Labyrinth

Alpukat secara alami memiliki warna hijau bergradasi yang bagus dan cantik, apalagi ditambah rasanya yang juga lezat. Sebuah suguhan dessert hadir dengan menampilkan buah alpukat yang diiris tipis kemudian ditata hingga menjadi lingkaran labirin yang memukau. Belum lagi tambahan garnish yang turut membuatnya tampil eye catching.

Mosaic Sushi

Sebuah sushi saja sudah tampak sebagai karya seni dari koki sushi tapi tampilan sushi yang lebih bagus tampaknya tak berlebihan jika dimasukkan dalam kategori sebuah karya seni. Sushi bentuk persegi yang dibuat beragam kreasi topping ini menunjukkan tampilan yang layak jadi objek foto. Belum lagi disertai dengan hidangan pendamping di sisi sushi tersebut.

Masterpieces That Melt In Your Mouth

Sebuah hasil karya seni biasanya dibuat dalam bentuk lukisan atau patung megagumkan tapi saat dibuat dalam bentuk makanan, hasilnya tetap mengagunkan. Sederet permen lollipop dibuat layaknya sebuah lukisan nan cantik.

Gustav Klimt Meets Banana

Melukis di atas kanvas memang hal lazim, tapi bagaimana jadinya jika yang dilukis adalah permukaan kulit pisang? Kelenturan tangan dari seorang seniman ini membuat buah pisang tampil dengan apik. Lukisan sepasang perempuan dan laki-laki ini dibuat secara mengagumkan meskipun diaplikasikan di atas sebuah kulit pisang.

