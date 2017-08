Setelah Dikritik Netizen karena Tidak Berikan Uang Tip di Bar, Ini Tanggapan Kendall Jenner

NAMA supermodel dan bintang reality show ternama dunia, Kendall Jenner memang sepertinya tidak bisa sepi dari pemberitaan media.

Kendall dengan segala gerak-geriknya, selalu saja berhasil menjadi fokus pusat perhatian banyak orang.

Jika biasanya ia muncul menjadi headline di berbagai situs berita hiburan dunia, sehubungan terkait dengan aksi catwalk nya di panggung runway berbagai pagelaran busana bergengsi dunia, ataupun hangat dibicarakan karena gaya berbusananya. Kali ini lain cerita, pasalnya Kendall baru-baru ini heboh menjadi perbincangan karena tingkahnya saat sedang mengunjungi sebuah bar.

Ya, pasti Anda tentunya sudah dengar bahwa Kendall baru saja 'dituduh' tidak memberikan jasa tip atau jasa pelayanan service ketika sedang berada di Baby's Alright sebuah bar di Brooklyn, New York. Setelah foto dari resi pembelian atau bill, yang menunjukkan nominal total USD24 atau sekira Rp319200 dan nama yang tertera di bawahnya yakni nama Kendall N.

Jenner menjadi viral selama beberapa hari, maka publik pun menjadi terkejut karena tidak menyangka bahwa seseorang sekelas dan sekaya Kendall Jenner ternyata cukup perhitungan alias pelit untuk memberikan uang tambahan jasa pelayanan. Bahkan ada juga para netizen yang menyebutkan, bahwasanya kejadian ini sebetulnya tidaklah mengejutkan karena begitulah kurang lebih sifat asli dari seorang Kendall Jenner.

Merasa lelah dengan ramainya tuduhan yang ditujukan dirinya, seperti diwarta Teenvogue, Selasa (8/8/2017) ternyata akhirnya kakak kandung Kylie Jenner ini mau buka suara dan mengklafikasi dugaan perihal dirinya yang tidak memberikan uang tip tersebut. Melalui sebuah pesan yang ia tuliskan di akun Twitter pribadinya pagi tadi, Kendall mengungkapkan bahwa dirinya sebetulnya telah memberikan uang tip, namun dengan bentuk berupa uang tunai alias cash.

"damn, i guess next time we won't tip in cash," tulis Kendall sebagai pesan cuitan di akun Twitternya.

Sementara itu, diketahui lebih lanjut soal kejadian ini bahkan salah satu kakak tiri Kendall, yakni Khloe Kardashian pun langsung membela sang adik. Melalui status balasan dari pesan cuitan yang ditulis oleh Kendall, Khloe menganggap bahwa orang-orang yang menuduh dan berkomentar negatif terhadap Kendall tanpa mengetahui duduk perkara yang jelas adalah orang-orang yang menyedihkan.

"People are f**king pathetic!!!!! It's always something!," tulis Khloe.