WALK & WOK: 5 Kafe Paling Direkomendasikan untuk Mengenyangkan Perut saat Liburan di Hong Kong

SELAIN mengunjungi tempat-tempat bersejarah serta melihat pemandangan alam yang indah, para wisatawan tentunya sangat menantikan momen berwisata kuliner ketika mengunjungi suatu negara. Apalagi jika negara yang Anda kunjungi merupakan salah satu pusat kuliner dunia seperti Hong Kong.

Nah, jika dalam waktu dekat ini Anda memiliki rencana untuk berlibur ke negara tersebut, berikut 5 rekomendasi restoran dan tempat makan yang wajib Anda kunjungi, sebagaimana dikutip dari buku Hong Kong: Manjakan Mata, Manjakan Rasa, terbitan Hong Kong Tourism Board.

Pak Lee Café Since 1964

Pak Lee Café Since 1964 merupakan salah satu kedari legendary yang ada di Hong Kong. Interior café ini bernuansa nostalgia dengan pajangan poster dan aneka memorabilia perfilman Hong Kong era 1960-an hingga 80-an yang berpadu dengan dekorasi urban modern. Selain menu-menu khas bing sutt klasik seperti Pak Lee’s Style Milk Tea, tempat ini juga menyajikan beragam pilihan hidangan yang memberi Anda energi ekstra untuk memulai hari. Mulai dari pineapple bun ala Pak Lee, olahan donat lezat (egg pearls), hingga macaroni with beef in satay sauce.

Homei

Dengan dekorasi eklektik yang unik dan lukisan warna-warni di dinding. Homei dinobatkan sebagai salah satu kafe kecil terbaik di Hong Kong oleh CNN Travel. Kafe ini terletak di lingkungan yang tenang dan hanya bisa menampung maksimal 10 orang. Hidangan yang ditawarkan pun merupakan makanan khas Eropa yakni, tomato and cheese sandwich, spaghetti with clam, mushroom and shallot in creamy sauce, tomato and carrot soup, ginger mint tea, dan masih banyak lagi. Homei sangat layak untuk dikunjungi jika Anda telah menjelajahi deretan butik dan galeri trendi di sepanjang jalan Tai Ping Shan.

ABC Kitchen

Bermula dari dapur berukuran satu petak kios di sebuah pusat jajan di Queen Street, ABC Kitchen kini menjadi salah satu restoran Italia paling populer di Hong Kong. Meski terletak di dalam food court, Anda tidak perlu terganggu dengan suasana food court yang selalu hiruk pikuk. Saat mencicipi satu demi satu hidangan di ABC Kitchen, Anda akan terhipnotis dan tidak akan mempedulikan hal sepele tersebut. Beberapa menu yang paling direkomendasikan berbagai pengunjung diantaranya, pear, blue cheese and caramelized walnut salad, pan fried foie gras with rhubarb compote, smoked salmon, hingga chocolate soufflé.

The Pawn

Restoran ini dikenal dengan hidangan khas British modern dan gedung klasik yang memiliki nilai sejarah. The Pawn menempati tiga lantai sebuah gedung pertokoan Guangzhou-style peninggalan abad ke-19 yang memadukan gaya arsitektur Cina dan Barat. Pilihan menunya pun cukup beragam, mulai dari butter poached salmon, fish and chips, wagyu hanger steak, treacle tar, hingga apple and blueberry crumble.

Oh Food

Didirikan oleh chef berpengalaman dari Syria, Anda bisa menikmati hidangan otentik Timur Tengah di restoran kecil ini. Untuk menu pembuka, cicipilah Fattouche, salad khas Lebanon dengan minyak zaitun dan jeruk nipis. Sedangkan untuk main course, manjakan perut Anda dengan chicken shawarma, atau lamb rack with fried rice, sebuah olahan daging ayam dan kambing yang lembut, juicy, kaya rempah, dan menggugah selera.