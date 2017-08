Disalahgunakan untuk Iklan Pizza, Victoria Beckham Tempuh Jalur Hukum

KETENARAN dan status desainer kenamaan dunia, Victoria Beckham memang tidak perlu disangsikan lagi. Nama Victoria sebagai seorang public figure sendiri telah menggaung ke berbagai penjuru dunia, sejak ia debut menjadi anggota girl group terkenal asal Inggris, Spice Girl.

Mempunyai ketenaran dan "value" yang sangat tinggi sebagai brand yang menjanjikan, maka rasanya tidak mengherankan jikalau kepopuleran dan nama istri David Beckham ini kerap "digunakan" tanpa izin oleh beberapa pihak untuk dijadikan sebagai daya tarik dalam menjual sesuatu agar keuntungan yang bisa didapat akan semakin bertambah banyak.

Bukan jadi sesuatu yang baru, nama atau wajah ibu empat orang anak ini dipakai oleh produsen berbagai produk. Mulai dari set perlengkapan perawatan kuku hingga deodoran, dengan maksud agar semakin laris terjual. Walau sudah biasa terjadi, namun kali ini tampaknya Victoria tidak terima nama dan statusnya dipakai oleh sebuah kedai pizza.

BACA JUGA:

Sering Makan Alpukat dan Salmon Bikin Kulit Mulus dan Kencang seperti Victoria Beckham

David Beckham Belikan sang Istri Tas Hermes Seharga Rp1.3 Milyar!

Perasaan keberatan dari Victoria ini muncul, karena Victoria menganggap bahwa iklan pizza yang memakai namanya tersebut mengandung konten negatif. Hal ini diungkapkan langsung oleh juru bicara pribadi Victoria, yang menyatakan bahwa Victoria sedang dalam proses meminta saran dari sisi hukum setelah mengetahui bahwa nama dirinya dipakai dalam sebuah iklan sebuah sebuah kedai di North East, Inggris yang menuliskan slogan menu “Victoria Beckham Thin Crust” dengan keterangan penjelasan "Our new Victoria Beckham Thin Crust only 2mm thin!!" yang di mana menu pizza yang disajikan akan hadir dengan tampilan roti dan pinggiran yang lebih tipis daripada tubuh anoreksia Victoria.

Bahkan tidak hanya menggunakan nama beserta status Victoria, iklan pizza tersebut juga menampilkan karikatur Victoria yang dibuat dengan tampilan bentuk tubuh yang tidak tipis, di mana gambar karikatur desainer ternama ini menjadi perbandingan dengan tipisnya pizza keluaran kedai tersebut.

Soal iklan pizza yang menyalahgunakan Victoria ini sendiri, bahkan sudah terdengar kepada yayasan amal yang bergerak di masalah anoreksia bernama "Seed".

"Iklan ini sudah sangat menyimpang, orang-orang yang bertanggung jawab di balik kemunculan iklan ini seharusnya tidak lagi menunjukkan kehadirannya karena hal (konten iklan) ini sangat memalukan dan merupakan sesuatu yang salah," ungkap Marg Oaten, selaku perwakilan resmi Seed.

Mark menambahkan bahwa iklan pizza tersebut, bisa menjadi tekanan sendiri bagi orang-orang yang menderita penyakit anoreksia.

"Iklan ini akan membuat orang-orang, khususnya para penderita anoreksia akan terus menerus merasa tertekan dengan perasaan dan pikiran mereka sendiri. Ketika melihat iklan pizza tersebut, secara sadar atau tidak mereka akan membandingkan ukuran tubuh mereka dengan Victoria Beckham," tambahnya.

BACA JUGA:

Cara Unik Keluarga Sampaikan Pesan Ulang Tahun untuk David Beckham

Raih Status Ikon Fashion Dunia, David Beckham Akui Kagum Berat dengan Victoria

Sementara itu, diketahui manajer dari kedai Shidu sendiri sudah mengeluarkan pernyataan sebagai respon atas adanya kontroversi ini. Sang manajer tersebut menyebutkan bahwa, para pelanggannya sendiri sudah memahami "lelucon" di balik iklan pizza tersebut.

"Sebagai manajer, saya mewakili seluruh staf dan pemilik tentunya sadar akan betapa seriusnya penyakit anoreksia. Maka dari itu, kami tidak pernah bermaksud untuk mengolok-olok atau menyindir para penderita anoreksia. Kami hanya bermaksud untuk sedikit menghibur orang-orang, di tengah-tengah kelelahan mereka bekerja dan beraktivitas sehari-hari," ungkap Soni Sidhu.

Lebih lanjut Soni juga mengungkapkan bahwa dirinya akan mencopot iklan tersebut, namun hingga berita ini ditayangkan belum diketahui dengan jelas kapan tepatnya iklan pizza "Victoria Beckham" tersebut mulai akan dihilangkan dan perwakilan resmi dari kedai Sidhu juga disebutkan belum mengeluarkan komentar atau tanggapan lanjutan perihal kejadian ini. Demikian seperti disitat Foxnews, Kamis 109/8/2017).