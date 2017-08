Rayakan Ulang Tahun Ke-5, MNC Travel Buka Cabang dan Gelar Bazar

ANAK perusahaan MNC Group, MNC Travel sudah menjalankan bisnisnya selama 5 tahun tepat pada hari ini, Rabu (9/8/2017). Perayaan ulang tahun kelima ini pun ditandai dengan dibukanya cabang MNC Travel di MNC Plaza, Kompleks MNC Tower.

Dalam perayaan ulang tahun dan pembukaan cabang di MNC Plaza ini, hadir CEO MNC Travel Hendra Hermansyah, Director Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution, Commercial Director MNC Travel Joneka Kandou dan beberapa perwakilan perusahaan partner dari MNC Travel seperti Managing Director & CEO Destination Perak Adb Raheem Mohamad.

CEO MNC Travel Hendra Hermansyah mengatakan, pembukaan kantor cabang ini merupakan salah satu dari tujuan MNC Travel untuk lebih melebarkan sayap dalam persaingan yang semakin ketat.

“Layanan yang kami utamakan one stop shopping, melayani tiket, tur, MICE dan ekspansi bisnis rohani. Ada divisi holyland dan umrah haji. Kami mengambil motto “sky is the limit”. Kami akan meng-improve kerja kami hingga mencapai hasil sebaik-baiknya,” jelas Hendra dalam konferensi pers di MNC Plaza, Kompleks MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2017).

MNC Travel sendiri sedang berupaya untuk melebarkan bisnis ke luar. Jika sebelumnya unit usaha ini hanya fokus melayani internal, kini MNC Travel mulai merambah ke corporate di luar MNC Group. Syafril Nasution mengungkapkan bahwa MNC Travel memiliki nilai yang sangat penting untuk mendukung kegiatan MNC Group yang semakin tumbuh dan berkembang.

“MNC Travel penting sekali mendukung MNC Group untuk lebih baik dan cepat untuk melayani masyarakat. Karena persaingan bisnis semakin hari semakin ketat. Jadi perlu terobosan baru, bagaimana agar bisnis travel berkembang baik,” ujar Syafril.

Ia berharap ke depannya, MNC Travel dapat membuka cabang lebih banyak di kota-kota lainnya. Dengan cabang yang kali ini dibuka, artinya MNC Travel dapat memberikan pelayanan lebih bagus baik melalui servis reguler maupun hotline selama 24 jam.

Joneka Kandou juga mengungkapkan bahwa MNC Travel berkomitmen untuk turut membantu pemerintah mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019 mendatang.

“Kami juga terlibat dalam acara seperti Dieng Culture Festival, menjadi travel partner dalam Pacha Festival di Bali, juga mendukung destinasi-destinasi baru. Seperti destinasi yang menjuarai hidden paradise Kepulauan Kei dalam Bali – Kei Archipelago Festival pada Oktober,” jelas Joneka.

Dalam acara ini pula dilakukan penandatanganan MoU antara MNC Travel dan Destination Perak untuk meningkatkan kerja sama dan membantu mempromosikan destinasi tersebut.

Selain itu, Anda juga bisa mengunjungi bazar promo airlines, hotel, dan theme park yang digelar di MNC Plaza mulai hari ini hingga Jumat 11 Agustus 2017.

Anda juga bisa mengikuti lomba yang diadakan MNC Travel untuk memperingati ulang tahun kelimanya. Yaitu dengan cara follow Instagram @mnctravel. Kemudian unggah foto liburan terakhir Anda dengan caption yang menarik tentang kenapa Anda betul-betul butuh liburan. Lalu tag ke @mnctravel dan sertakan hashtag #5thMNCTravel. Periode lomba ini dibuka mulai 9 – 31 Agustus 2017. Pemenang yang beruntung akan mendapatkan 1 tiket pesawat ke Eropa dari Oman Air.