TERUNGKAP!! Ternyata Musik Rock Paling Banyak Dipilih Dokter saat Operasi Berlangsung

RUANG operasi menjadi salah satu tempat yang cukup ditakutkan pasien. Alat-alat medis yang banyak dan penanganan yang mungkin saja terjadi mesalahan, menjadi hal yang cukup mendistraksi masyarakat untuk tidak suka masuk ke ruang operasi.

Tetapi, ternyata fakta baru mengungkapkan bahwa, saat operasi berlangsung, kebanyakan dokter melakukan tindakan medis disertai dengan mendengarkan musik. Yang lebih mengejutkan lainnya adalah genre musik Rock menjadi pilihan banyak dokter.

Seperti yang terlihat dari hasil penelitian Spotify dan Figure 1, musik rock adalah genre musik paling populer untuk ahli bedah di ruang operasi. Musik yang biasanya memiliki nada kencang tersebut disukai oleh 49% dokter bedah. Genre musik lainnya yang juga disukai dokter di ruang operasi adalah musik pop (48%), klasik (43%), jazz yang lebih santai (24%), dan R & B (21%).

Selain itu, dikutip dari Fortune, Spotify mengatakan bahwa 89% dokter memasang daftar putar mereka sendiri di album. Lagu teratas termasuk "Cocaine" Eric Clapton, "Beautiful Day" oleh U2, "Piece of My Heart" oleh Janis Joplin, dan "Rock You Like a Hurricane" Scorpions. Spotify bahkan telah membuat playlist khusus untuk musik rumah sakit!

Dokter yang memiliki kebiasaan ini bisa dikatakan tidak terlalu mengherankan. "Saya mendengarkan band-band dari masa muda saya dan perasaan nostalgia membawa saya ke tempat yang tenang dan terfokus," ucap ahli bedah transplantasi New York City Dr. Alan I. Benvenisty. Dia juga menambahkan, kelangsungan hidup pasien di ruang operasi salah satunya berada di tangan saya dan mendengarkan musik rock membuat saya nyaman, sehingga perhatian saya penuh pada pasien saya," pungkasnya.

Survei juga dilakukan utnuk mengetahui genre musik apa yang paling disukai. Terhadap sekitar 700 profesional medis, terungkap bahwa setiap ruang operasi juga punya genre musiknya masing-masing. Sebut saja ruang operasi anestesi yang ternyata dokternya lebih suka pop-rock (59% sampai 44%) saat menangani pasien.

Jadi, mulai sekarang, sebelum Anda masuk ruang operasi, boleh lho request ke dokternya lagu rock kesukaan Anda. Dokternya senang, Anda pun mendapatkan penanganan medis yang menyenangkan.