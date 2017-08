5 Pose Cinta Laura Pakai Baju Seksi, Nomor 2 Bikin Gagal Fokus!

NAMA Cinta Laura memang sudah tak asing lagi di jagat hiburan Tanah Air. Ya, aktris sekaligus penyanyi muda Indonesia ini mulai dikenal masyarakat saat dirinya membintangi sebuah sinetron pada 2007.

Ia juga melebarkan sayapnya di dunia internasional. Pelantun lagu 'You Say Aku' ini pernah berduet dengan Guy Sebastian, penyanyi asal Australia dalam lagu berjudul 'Who's That Girl'.

Memulai debut karirnya di dunia hiburan Indonesia sejak berusia 13 tahun, kini dara cantik berdarah Indonesia-Jerman itu semakin mantap membangun karirnya di jagat hibutan internasional. Perihal gaya berbusana, Cinta melalui proses transformasi hingga tak jarang kini dirinya kerap tampil bergaya seksi.

Hal ini dibuktikan dengan dirinya yang kerap mengunggah foto OOTD (outfit of the day, red) di akun Instagram pribadinya, @claurakiehl. Nah, berikut Okezone rangkum beberapa gaya busana seksi Cinta Laura terbaik.

Setelan suit putih

Berpose untuk sebuah majalah dewasa Indonesia, Cinta Laura tampil seksi dengan setelan suit putih. Bagaimana tidak terlihat seksi, Cinta tidak mengenakan atasan atau jenis dalaman apa pun di balik blazer yang dikenakannya. Bergaya fierce seraya duduk di sofa panjang, Cinta memadankan setelan suit putih dengan sepasang stiletto warna nude.

Dress nude

Masih berpose untuk laman fashion spread majalah dewasa, Cinta bergaya sensual di atas tempat tidur dengan dress nude berpotongan rendah di bagian dada yang dibiarkan flowing. Dress nude tersebut dipadankan dengan short pants putih yang terdapst detail material lace di bagian ujungnya.

Dress floral

Dalam beberapa tampilan OOTD-nya, perempuan kelahiran 17 Agustus 1993 ini memang kerap tampil cantik dan menggoda. Salah satunya penampilan Cinta berikut ini, yang mengenakan dress floral asimetris dengan model celana pendek sehingga memamerkan bentuk kakinya yang jenjang.

Dress berkerah V

Lagi-lagi pose seksi nan menggoda Cinta Laura diperlihatkan melalui unggahan fotonya yang tengah duduk berlatar jembatan. Cinta terlihat manis dengan dress panjang berkerah V dan model asimetris sehingga memamerkan kakinya yang jenjang. Sebagai padanan, ia mengenakan ankle boots hitam.

Atasan off shoulder

Pose Cinta Laura satu ini mungkin bisa jadi yang paling seksi dan menjadi bahan perbincangan netizen. Ya, dalam foto berikut Cinta mengenakan atasan off shoulder warna cokelat yang memerlihatkan bagian bahunya. Sebagai padanan dan sekaligus memberi kesan manis, bintang film 'Oh Baby' ini menyematkan sejumlah perhiasan, seperti kalung, gelang, dan cincin pada penampilannya.