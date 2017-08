Wajib Diketahui Orangtua! Sederet Tontonan Menarik Membuat Anak Cerdas dan Bahagia

JOSEPH Campbell, penulis The Hero with Thousand Faces, menemukan bahwa semua cerita terdiri dari elemen struktural umum yang ditemukan secara universal dalam mitos, dongeng, mimpi, dan film. Secara kolektif dikenal sebagai The Hero's Journey.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap cerita memiliki pelajaran yang berbeda dan dalam setiap cerita ada seorang pahlawan. Seperti Anda yang merupakan pahlawan dalam hidup sendiri.

Baca Juga: ''Mama-Papa Stop!'', Apa yang Dipikirkan Anak saat Orangtuanya Bertengkar?

Sebagai orangtua, Anda harus menemukan film tersebut dan menjelaskan pelajarannya kepada anak-anak. Pelajaran hidup ini akan mengilhami anak-anak untuk mengubah dunia.

Seperti dilansir Lifehack, Kamis (10/8/2017) berikut ini beberapa film yang dapat memberi pelajaran hidup yang hebat, khususnya kepada anak-anak.

How to Train Your Dragon

"Rangkul perbedaan, jadilah diri sendiri".

Hiccup termasuk anak yang berbeda di desa Norse, di mana bertarung dengan naga adalah cara bertahan hidup. Dia dilempar ke sekolah naga-pertempuran oleh ayahnya (kepala desa), namun karena pola pikir progresifnya, dia berteman dengan naga yang terluka bernama Toothless.

Baca Juga: Moms, Sadari Anak Punya Dunia Sendiri, Jangan Batasi Kreativitas Mereka!

Film ini menunjukkan bahwa kita harus mendorong anak-anak untuk menjadi diri mereka sendiri, bukan menjadi siapa yang dunia inginkan. Ini adalah hal yang sulit bagi semua orangtua.

The Lego Movie

"Setiap orang biasa sebelum mereka menjadi luar biasa."

Sebuah patung lego (Emmet) memandang dirinya secara keliru karena dia melihat ada sesuatu yang lain dari dirinya. Padahal kelainan itu dapat menjadi kelebihan,di mana ia mampu menyelamatkan Dunia. Merasa tidak siap, namun karena keadaan Emmet berubah menjadi pahlawan yang awalnya tidak mungkin.

Baca Juga: Kalau Pakai Hati, Hal Sepele yang Dilakukan Ibu Berdampak Luar Biasa

Film ini menunjukkan pentingnya tampil beda. Berhentilah mencoba menjadi seperti orang lain hanya untuk menyesuaikan diri. Berusahalah untuk tampil beda dan merangkul siapa diri Anda sebenarnya.

Lion King

"Pengalaman menyakitkan akan membantu Anda tumbuh dan bersinar."

Simba adalah pewaris takhta, namun terpaksa meninggalkan keluarganya setelah pamannya yang jahat, Scar membunuh ayah Simba, Mufasa. Simba kembali ke Tanah Airnya sebagai orang dewasa dan menghadap pamannya (dengan bantuan teman-temannya).

Baca Juga: Anak Alami Kesulitan Bersosialisasi, Yuk Buat Mereka Nyaman Bergaul di Luar

Lion King menunjukkan pentingnya belajar dari masa lalu dan fakta bahwa pertumbuhan bisa begitu mengerikan.