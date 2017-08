Lebih Dekat dengan Anak-Anak di Negara Miskin, Alicia Keys Dinobatkan Jadi Ibu Terinspiratif

BELAKANGAN ini banyak orang mempertanyakan keseimbangan peran wanita di dunia kerja dan rumah tangga. Banyak analisa berlebihan yang menilai wanita terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga tak sempat memikirkan anak dan keluarga.

Namun, 100 persen anggapan itu tidak benar, beberapa wanita bekerja lebih baik. Mereka adalah pengusaha, atlet, dermawan, dan selebriti berusia di bawah 35 tahun yang menunjukkan masih memiliki cukup waktu dalam sehari untuk pulang ke rumah dan memeriksa pekerjaan rumah anak atau membaca cerita pengantar tidur, salah satunya penyanyi Alicia Keys. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya menjalankan peran sebagai ibu, ia masuk dalam daftar ibu terinspiratif versi situs Parents.

Pelantun lagu "Girl on Fire" belum menggunakan rentang vokal menakjubkan yang ia miliki tapi sudah memenangkan 15 Grammy untuk memanaskan panggung pop dan R & B. Alicia Keys yang juga seorang ibu dari dua anak laki-laki, telah melatih bakatnya untuk menginspirasi banyak wanita untuk menjadi pribadi terbaik.

"Terlalu banyak kegelapan di dunia ini," katanya. "Ke mana pun Anda berpaling, seseorang mencoba menghancurkan orang lain dengan cara tertentu, kemana pun Anda pergi, ada perasaan tidak mampu atau perasaan bahwa Anda tidak cukup baik. Saya ingin membawa cahaya penting ke seluruh dunia."

Untuk pertama kalinya, wanita 34 tahun itu mendirikan organisasi Keep a Child Alive 11 tahun lalu. Hal itu ia lakukan setelah mengunjungi Afrika dan melihat kebutuhan mengerikan di sana akan layanan pengobatan, perawatan, makanan, untuk anak-anak dan keluarga. Dia membantu mengumpulkan lebih dari $32 juta atau setara dengan Rp427 miliar untuk membantu orang-orang, khususnya ank-anak di Kenya, Rwanda, Afrika Selatan, Uganda, dan India yang terkena dampak AIDS.

Penduduk asli New York ini sangat aktif terlibat dalam organisasi tersebut dia merencanakan penggalangan dana Black Ball tahunan dan membawa kesadaran dunia melalui film dokumenter 2012 Keep a Child Alive With Alicia Keys.

Ia tak sendiri, tetapi mengajak Michelle Obama dan almarhum Maya Angelou untuk membawa pengaruh positif agar banyak orang merasa terdorong untuk melakukan gerakan perdamaian untuk anak-anak. Lewat lagu "We Are Here" ia gambarkan realita kehidupan anak-anak. "Bagaimana kita bisa menyelamatkan bangsa ini, tanpa dukungan untuk pendidikan?" sekilas lirik di lagu itu.

“Kegagalan bukan pilihan. Saya menghapus kata ‘takut’ dari kamus bahasa saya karena saya pikir dengan menghapus kata tersebut, maka Anda tak akan gagal,” Alicia Keys. Demikian dilansir dari Parents, Kamis (10/8/2017).