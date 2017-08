Oprah Winfrey Rambah Bisnis Kuliner, Mulai dari Sup Sampai Aneka Pasta

SIAPA sih yang tidak mengenal nama Oprah Winfrey? Ya, rasanya nama pembawa acara kenamaan satu ini, sudah sangat akrab di masyarakat global. Baik yang berkecimpung di dunia industri media penyiaran, ataupun orang awam biasa.

Memiliki status sebagai salah satu pembawa acara terkenal di dunia, dan juga masuk dalam daftar orang-orang terkaya di dunia. Ternyata tidak membuat seorang Oprah, berhenti untuk menjajal sesuatu yang baru.

Jika sebelumnya dunia penyiaran serta literatur melalui kiprahnya sebagai penulis buku. Kini, Oprah diketahui mulai berkecimpung ke dalam dunia industri kuliner melalui peluncuran lini produk makanan.

Diketahui lebih lanjut, sebagaimana diwarta Foodbeast, Kamis (10/8/2017) untuk meluncurkan lini label produk makanannya tersebut. Oprah berkolaborasi dengan The Kraft Heinz Company, untuk mengeluarkan aneka varian produk makanan mulai dari sup hingga menu pendamping alias side dish di bawah nama "O, That's Good!".

Ragam varian produk makanan yang dirilis oleh Oprah ini cukup bervariasi. Sebut saja seperti kentang tumbuk atau lebih akrab disebut mashed potato, aneka pasta, sup brokoli keju, dan sup tomat dengan basil. Karena lebih fokus menghadirkan menu makanan yang sehat, disebutkan pada beberapa menu makanan bahkan ditambahkan bahan sayur-sayuran dengan porsi yang jauh lebih banyak daripada sajian menu aslinya. Seperti contohnya, pada menu kentang tumbuk yang ditambahkan sayur kembang kol yang cukup banyak.

Sementara itu, karena Oprah sendiri juga dikenal publik sebagai philanthropist atau orang yang kerap melakukan program donasi sosial. Maka Oprah pun juga menggunakan bidang usaha bisnis barunya ini untuk beramal, dengan mendonasikan 10 persen hasil keuntungan dari penjualan produk makanan "O, That's Good!" tersebut kepada dua organisasi yayasan yang fokus bergerak di bidang permasalahan kelaparan, yakni Rise Against Hunger serta Feeding America.

Segala produk makanan O, That's Good ini sendiri dikabarkan akan siap dijual ke publik melalui berbagai supermarket-supermarket yang tersebar di seluruh penjuru area Amerika Serikat pada Oktober 2017 mendatang.