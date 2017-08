Hebat! Pariwisata Indonesia Sabet 3 Penghargaan di Ajang ASEANTA Awards

BERKEMBANGNYA sektor pariwisata membuat banyak negara berlomba-lomba untuk membuat destinasi dikenal seantero dunia. Tidak terkecuali negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Tak hanya mengenai panorama, akomodasi serta transportasi yang baik dengan layanan berkelas pun menjadi acuan traveler untuk berwisata. Maka tidaklah heran jika negara-negara kini semakin semarak memamerkan kekayaan mereka agar bisa memenangkan penghargaan kelas Internasional seperti ASEAN Tourism Association (ASEANTA) Awards.

Ajang bergengsi yang dikhususkan untuk pengiat dan pelaku pariwisata di ASEAN ini menjadi salah satu acuan sebuah negara untuk diakui dunia. Baik destinasi hingga maskapai. Dan, kali ini perhelatan ASEANTA Awards dilakukan di Indonesia yang diikuti 80 lebih delegasi negara-negara sahabat.

“Untuk peserta dari luar negeri jumlahnya mencapai 140 an orang dari negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk penyerahan award tamu undangan mencapai 350 orang,” jelas Pauline Suharno, Sekjen DPP Astindo yang juga representative Astindo Aseanta.

Tentu saja, Indonesia bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang selama ini mendominasi banyak penghargaan dunia dalam hal pariwisata. Namun, keindahan Indonesia masih begitu dilirik dunia rupanya, terbukti Indonesia menyabet tiga penghargaan sekaligus dari enam kategori.

“Kemenangan dalam ASEANTA Awards ini akan mendongkrak level 3 C; confidence atau rasa percaya diri internal, credible atau semakin dipercaya orang eksternal, dan calibration dalam mendekatkan pada standar global di antaranya ditetapkan dalam standar pariwisata ASEAN,” jelas Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Kemenangan ini tentu saja membawa Indonesia semakin naik level di mata dunia khususnya bisa menarik antusias wisatawan Internasional yang suka berwisata ke Tanah Air. Pasalnya, Indonesia sendiri baru semakin dikenal dunia sejak memenangkan banyak penghargaan di kanca internasional dan secara drastis brand kampanye Wonderful Indonesia pun semakin dikenal khalayak umum.

"Kampanye branding Wonderful Indonesia telah meningkatkan performance Indonesia. Hal ini terlihat dari popolaritas Wonderful Indonesia melonjak dari status tidak tercatat menjadi ranking 47 dunia, sedangkan Truly Asia (Malaysia) dan Amazing (Thailand) masing-masing berada di posisi 83 dan 97 dunia," paparnya.

Penasaran dengan pemenang enam kategori lainnya? berikut ulasannya.

1. Best ASEAN Travel Article: The South East Asia Diaries (Singapore)

2. Best ASEAN Tourism Photo: Tenganan Woman (Agung Prameswara, Indonesia)

3. Best ASEAN Marketing and Promotional Campaign: Think ASEAN, Think Air Asia (Air Asia, Malaysia)

4. Best ASEAN New Tourism Attraction: Puta O, Eastern Himalayan Myanmar (Myanmar)

5. Best ASEAN Airlines Program: Wonderful Indonesia Travel Pass (Garuda Indonesia, Indonesia)

6. Best ASEAN Cultural Preservation Effort: Hand Woven Textiles: Preserving a Living Tradition (Garuda Indonesia, Indonesia).