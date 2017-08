Asyik! Sanur Village Festival Digelar, Sajikan Lomba Layang-Layang hingga Makanan Khas Bali

SEBAGAI surga terindah bagi wisatawan dunia, Pulau Dewata memang menjadi magnet pariwisata terbaik. Apalagi setiap daerah memiliki keunikan dan budaya lokal yang berbeda.

Tak heran, jika daerah-daerah di Bali berlomba-lomba agar lokasi mereka didatangi pengunjung, bahkan tak jarang setiap bulannya festival pun diadakan. Salah satunya yang sedang berlangsung bulan Agustus ini, yakni Sanur Village Festival 2017.

(Baca Juga: Mengenal Tordesillas, Kota yang Membagi Dunia Jadi Dua)

Beragam sajian budaya lokal di Sanur pun disajikan dengan 27 kegiatan di dalam acara bertemakan " The New Spirit of Heritage" di mana masyarakat menampilkan kehidupan sederhana dari keberagaman warga di Provinsi yang dipimpin oleh I Made Mangku Pastika dan I Ketut Sudikerta ini.

"Membumikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Kegiatan ini sangat tepat dan sesuai dengan tema yang diusung yaitu “The New Spirit of Heritage," ujar Ida Bagus Gede Sidharta, Ketua Panitia Sanur Village Festival dari rilis yang diterima Okezone, Kamis (10/8/2017).

(foto: Instagram/@trisnapriaandika)

27 agenda kegiatan yang bisa dinikmati wisatawan yang datang ke Sanur dari tanggal 9-13 Agustus. Adapun rangkaian kegiatannya ialah Environment Activities, Bersih bersih Pantai, Coral plantation, Pelepasan Tukik (Bayi Penyu) ke laut, Extinction plantation dan Festival Exhibition.

(Baca Juga: Liburan Sendiri Ternyata Dapat Menambah Rasa Percaya Diri, Lho!)

Selain itu, juga ada Sanur Kreatif Expo, Cultural, Music and Art performances, Horticulture, Culinary, Food Festival, Food Heritage, Painting, Painting on the spot, Body Painting, Lomba Fotografi, Ekshibisi Foto, Fotografi, Aktifitas Olahraga, Festival Layang Layang, Fun Games, Fun Run, Turnamen Golf, Jukung Race, Turnamen Mancing, Kids Zone dan Village Cycling Tour.

"Pestanya memang tanggal 9-13 Agustus, tapi Rangkaian kegiatan akan dimulai dengan Sanur International Kite Festival, lomba layang layang tingkat internasional, saat ini sudah mendaftar 23 negara. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 3-6 Agustus 2017," lanjutnya

(Baca Juga: Haduh! Di Jepang Ada Kawanan Monyet Berendam di Kolam Air Panas)

Rangkaian kemudian akan ditutup dengan kegiatan sport tourism Bali International Triathlon 2017, yang akan berlangsung tanggal 15 Oktober 2017.

Di mana kegiatan olahraga yang menggabungkan tiga cabang atletik antaranya renang, lari, dan sepeda tingkat internasional akan digelar di Pantai Mertasari, Sanur, Badung, Bali.

Di sisi lain, Pantai Sanur juga menjadi destinasi pantai terbaik dan terpopuler di Asia, di mana wisatawan bisa menikmati matahari senja serta matahari terbit ditemani dengan ombak landai yang menenangkan. Wisatawan bisa menikmati pantai Segara Ayu, pantai Sindhu, dan Pantai Mertasari.

(Baca Juga: Haduh! Di Jepang Ada Kawanan Monyet Berendam di Kolam Air Panas)