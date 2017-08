4 Hal yang Tidak Anda Tahu tentang Bungalo Atas Air

ANDA mungkin merencanakan berlibur dan menginap di bungalo atas air untuk bulan madu bersama pasangan. Karena menginap di bungalo di atas air terasa lebih romantis.

Namun ada beberapa hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang bungalo di atas air yang terlihat indah dan romantis. Simak ulasannya seperti dilansir dari Tripsavvy berikut:

Langka dan tidak tersedia di banyak tempat

Bungalo di atas air biasanya tidak tersedia di banyak tempat. Ada kurang dari 200 resor di dunia ini yang menyediakan bungalo dengan konsep di atas air. Resor-resor tersebut pun tak mudah ditemukan karena letaknya jauh dari keramaian dan berada di destinasi yang terkenal mahal.

Meski demikian, panorama yang indah dan perairan yang jernih serta akses langsung menuju air membuat bungalo seperti ini dituju banyak orang. Biasanya, bungalo yang dibangun di atas air juga disewakan dalam harga yang lebih mahal dari hotel biasa. Sehingga hanya cocok untuk momen-momen tertentu, bukan liburan keluarga.

Kebanyakan untuk orang dewasa

Bungalo di atas air kebanyakan diciptakan untuk menyasar wisatawan dewasa. Sehingga tak heran jika orang-orang yang rela membayar mahal untuk menginap di bungalo di atas air ini adalah mereka yang sedang berbulan madu atau merayakan hari ulang tahun pernikahan. Hal ini juga dapat dilihat dari tempat tidur yang disediakan, yakni king-size.

Harganya mahal

Harga menginap per malam di bungalo atas air lebih mahal dari hotel biasa. Meski mayoritas harga sewa per malam Rp13 juta, harga sewa di bungalo atas air untuk satu unit yang inklusif bisa mencapai Rp53 juta per malam. Beberapa resor juga memerlukan jumlah minimum malam yang harus dihabiskan untuk memesan satu unit.

Tidak semua lantainya seperti yang diharapkan

Bungalo yang dibangun di atas air seperti di Maldives umumnya menawarnya bagian lantai yang transparan dan memperlihatkan ikan berwarna-warni yang berenang di perairan jernih. Namun ini tergantung pada lokasi bungalo Anda berada. Terkadang lantainya bisa mengecewakan tergantung pada cuaca dan pasang surut laut.