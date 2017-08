Mengapa Diabetes Merajalela? Salah Satunya Akibat Kultur Rasa, Gula Kayu Solusinya

MAKANAN dan minuman yang manis memang lebih membuat kita berselera. Tetapi hati-hati, asupan gula berlebih malah berisiko mengancam kesehatan, seperti obesitas dan diabetes yang bisa berujung komplikasi.

Salah satu penyebab tingginya angka obesitas dan diabetes di Indonesia adalah kultur rasa. Pasalnya, masyarakat Indonesia menyukai rasa manis pada hidangan yang mereka konsumsi sehari-hari. Padahal, konsumsi gula berlebih dapat memicu timbulnya permasalahan kesehatan yang serius.

Maka itu, sebagai salah satu upaya mencegah masalah kesehatan tersebut, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan memperbanyak aktivitas fisik dan diet, yaitu dengan membatasi asupan gula yang masuk ke tubuh. “Secara alamiah, gula dapat ditemukan pada buah, sayur, susu, dan produk susu.

Di samping itu, ada gula yang ditambahkan ke makanan dan minuman yang disebut sebagai gula tambahan,” kata Dr dr Saptawati Bardosono MSc dalam acara bertema “Tepatkah Konsumsi Gula Anda?” di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pakar gizi dan dosen Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia ini melanjutkan, gula merupakan sumber karbohidrat dan energi/kalori karena gula menghasilkan 4 kkal dari setiap gram gula yang dikonsumsi.

(Baca Juga: Berenang Manjur Stabilkan Gula si Penderita Diabetes)

Pada 2015, WHO merekomendasikan pembatasan asupan gula tambahan hingga kurang dari 10% asupan energi total pada orang dewasa dan anak. Peraturan Kementerian Kesehatan RI No 30/2013 merekomendasikan konsumsi gula tidak melebihi 50 gram (lima sendok makan) per orang per harinya untuk mengurangi risiko diabetes.

Saat ini jumlah kasus obesitas terus menerus meningkat di negara maju maupun berkembang. Prevalensi obesitas pada orang dewasa di Indonesia meningkat dari 16,8% (Riskesdas 2007) menjadi 31,4% (Riskesdas 2013).

Selain itu, jumlah penyandang diabetes di Indonesia diperkirakan sebanyak 10 juta, menurut data International Diabetes Federation pada 2015. Sedangkan, data sampel Registration Survey 2014 menyatakan, diabetes menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia nomor tiga dengan persentase 6,7% setelah stroke (21,1%) dan penyakit jantung koroner (12,9%).

Pada kesempatan yang sama, Dr Yoshihisa Asano PhD DPH, Medical Scientist, Biochemist, Nutritionist, sekaligus pendiri Noguchi Medical Research Institute, Tokyo, menjelaskan, fokus utama kesehatan di Jepang adalah pencegahan penyakit yang disebut Mibyou Control . Pencegahan obesitas menjadi poin utama dalam pencegahan penyakit.

(Baca Juga: Mahasiswa Ciptakan Obat Luka Penderita Diabetes Mellitus dari Teripang)

Salah satu cara mencegah obesitas adalah dengan mengatur asupan gizi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, termasuk urusan pemanis tambahan. Dr Yoshihisa menekankan pentingnya pemilihan gula yang tepat untuk ditambahkan pada makanan maupun minuman, seperti gula kayu yang dinilai lebih sehat ketimbang jenis gula lain.

Inovasi pangan saat ini telah mampu menghasilkan gula tanpa kalori yang tidak diserap tubuh. Gula yang berasal dari serat tanaman ini disebut wood sugar /gula kayu. Gula ini merupakan gula alami yang diproses dari serat tumbuhan dan memiliki beberapa manfaat kesehatan sehingga dapat menjadi solusi atas asupan gula berlebih pada masyarakat Indonesia.

“Gula kayu merupakan jenis gula baru yang berasal dari serat tumbuhan, yang diperoleh dari ekstrak kulit kelapa, batang bambu, bonggol jagung, dan tumbuhan lainnya. Salah satu sifat gula kayu yaitu tidak diserap langsung oleh tubuh,” ucapnya. Riset terdahulu membuktikan, konsumsi gula kayu dapat menghambat kenaikan kadar gula dalam darah.

Karena dapat menjaga kadar gula dalam darah, gula ini aman digunakan sebagai pengganti pemanis bagi penyandang diabetes. Selain itu, gula kayu dapat meningkatkan jumlah bakteri baik (probiotik) dalam usus yang berfungsi menjaga sistem metabolisme dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Gula kayu dapat menjadi solusi konsumsi pemanis bagi masyarakat Indonesia dan dunia melihat begitu banyaknya manfaat bagi tubuh. “Dengan adanya gula kayu, kini masyarakat bisa mendapatkan rasa manis tanpa perlu khawatir efek buruk yang muncul bagi kesehatan,” pungkas dr Yoshihisa.

(Baca Juga: Awas, Lingkungan Sekitar Anda Bisa Memicu Diabetes)

Waspada Gula pada Camilan

Makanan dan minuman manis bukan hanya disukai orang dewasa. Faktanya, rasa manis juga menjadi favorit si kecil. Orang tua pun cenderung tidak memedulikan bahaya kesehatan yang mengancam anak-anak di balik makanan dan minuman yang berpemanis.

Tak jarang mereka memberikan susu atau minuman manis lain untuk pengusir dahaga anak ketika haus daripada memberikan air putih. "Soalnya anaknya yang minta dan kalau minuman manis dia bisa habiskan daripada air putih. Anak saya kurang suka air putih," ujar Devi, ibu rumah tangga. Pengakuan Devi boleh jadi mewakili beberapa ibu lain dengan pengalaman yang sama. Padahal, makanan dan minuman manis berisiko sebabkan obesitas.

Tak hanya obesitas, makanan dan minuman tinggi gula juga bisa menyebabkan kerusakan gigi dan penyakit kronis lain, mulai penyakit jantung, diabetes tipe 2, stroke, hingga kanker saat dewasa kelak. "Gula itu ada di semua karbohidrat alami dan tersedia di sebagian besar makanan. Fungsinya untuk memberikan energi.

Namun, gula juga banyak ditambahkan ke banyak makanan, seperti permen, kue, minuman bersoda, jus serta minuman lain," kata dr Modi Mwatsama dari Obesity Health Alliance, dilansir Mirror. Sementara untuk anak berumur 11 tahun ke atas, membutuhkan gula 30 gram per hari.