OKEZONE WEEK-END: Belum Bisa Move-On dari Kamar Mandi Mewah Milik sang Ibu, Kylie Jenner Bikin Replikanya di Rumah Sendiri

KAMAR mandi adalah ruang pribadi yang tak boleh dimasuki siapa pun. Tapi setelah merenovasi kamar mandi beserta isi rumah pribadinya, Kaylie Jenner mengajak fans tur mengelilingi kamar mandinya.

Sebagai remaja yang punya banyak penggemar Kylie harus rela area pribadinya sedikit diketahui banyak orang. Tapi, ia tetap memberi keamanan untuk kamarnya dengan memasang kode rahasia sebagai kunci.

Jika selama ini tinggal di rumah sang ibu Kris Jenner yang begitu nyaman, maka meski sudah punya tempat tinggal sendiri rasa nyaman tak boleh hilang.

Salah satu spot yang ia suka di rumah ibunya adalah kamar mandi. Karena tak mau kehilangan rasa nyaman tersebut ia membuat replika kamar mandi di rumah ibu di rumahnya sendiri.

Lewat video yang diunggah di TheKylieJenner.com ia menunjukkan desain kamar mandi pribadinya. Sangat intim, glamor, dan dekoratif.

Wanita berusia 18 tahun itu membeli rumahnya di Calabasas senilai $ 2,7 juta kemudian direnovasi lagi. Bintang Keeping Up With The Kardashians menjelaskan bahwa dia tak menginginkan perubahan dari kamar gelap hitam yang dia miliki di rumah ibunya.

"Kamar mandi serba hitam ini adalah kamar mandi yang sama persisi seperti di rumah ibuku," kata Kylie seperti dilansir Dailymail, Minggu (13/8/2017).

Kamar mandi tersebut berlantaikan marmer hitam, dinding, dan juga bathtub. Untuk pencahayaan ia memasang lampu redup remang-remang yang memberi kehangatan dan menampilkan aura seksi dari kamar mandi tersebut.

Namun, Kylie mengaku sudah beberapa kali menyesal setelah merombak kamar mandi, ia menyebut shower hitamnya 'kesalahan terbesar'.

Sambil berpaling dari kamar mandi hitamnya, Kylie menyarankan agar para penggemar menghindari kesalahannya membuat mandi hitam.

'Begitu mengerikan, pencahayaannya tidak bagus di sana, saya tidak tahu di mana bisa saya bercukur. Karena kamar mandinya terlalu gelap," tukasnya.