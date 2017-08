FOOD PARTY: Makan Siang Lagi Ingin Makan Ayam Penyet? Ini 5 Tempat yang Paling Enak di Jakarta

SIAPA yang tidak suka ayam goreng? Hidangan ini sangat digemari karena menyuguhkan sensasi rasa gurih yang sangat menggugah selera. Apalagi jika diolah dengan teknik penyetan khas Jawa Timur, lalu disajikan dengan sambal cabai super pedas, rasanya akan lebih nendang!

Nah, bagi Anda yang menyukai olahan ayam penyet dengan cita rasa pedas yang khas, Okezone telah merangkum 5 rekomendasi ayam penyet terlezat di Jakarta. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ulasan lengkapnya.

Ayam Penyet Bu Sri

Jika Anda sedang berada di daerah Kemang, luangkanlah waktu untuk menyambangi tempat ini. Ayam Penyet Bu Sri menyuguhkan olahan ayam khas Surabaya yang disajikan dengan lumuran sambal merah kecokelatan. Sambal yang digunakan tempat ini adalah sambal terasi, sehingga rasanya akan lebih gurih dan mengundang selera. Selain itu, Anda juga memesan tingkat kepedasan yang terdari beberapa level yakni, pedas manis, pedas, dan pedas mampus. Harganya pun relatif terjangkau yakni, Rp27.000 per porsi.

Ayam Penyet Jakarta

Sedikit bergeser ke kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Anda bisa mengunjungi warung makan Ayam Penyet Jakarta. Tempat ini cukup dikenal karena menawarkan olahan ayam penyet dengan harga terjangkau yakni, Rp20.000. Ada beberapa pilihan menu makanan seperti nasi komplit dengan ayam penyet dan bumbu crispy sebagai toppingnya. Hidangan ini juga disajikan dengan urap, pecel, dan tentunya sambal cabai pedas yang akan menguras keringat Anda.

Warung Bu Kris

Terletak di kawasan Pluit, Kelapa Gading, Warung Bu Kris menawarkan beragam jenis makanan nusantara, termasuk ayam penyet. Di tempat ini, ayam penyet disajikan di atas cobek tanah liat bersama sambalnya. Anda juga bisa memesan sayur asam sebagai makanan pelengkap. Perpaduan sayur asam dan ayam penyet memang terasa nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat dan tentunya sambal cabai yang pedas segar dan nikmat. Untuk mencicipi ayam penyet di tempat ini, Anda harus merogoh kocek sebesar Rp35.000.

Ayam Penyet Ria

Ayam Penyet Ria terletak di kawasan Rawamangun, tepatnya di Jalan Balai Pustaka Timur No. 49. Disini, Anda bisa memesan satu paket ayam penyet yang terdiri dari tahu dan tempe goreng, plus nasi hangat. Ciri khas tempat ini adalah tekstur daging ayamnya yang terbilang empuk dengan taburan kremes dan sambalnya yang pedas. Kendati demikian, harga yang ditawarkan terbilang mahal yakni, Rp35.000 per paket.

Ayam Penyet Pondok Labu

Terakhir ada Ayam Penyet Pondok Labu. Tempat makan ini terletak persis di seberang Pasar Pondok Labu. Meski dijual di bawah tenda, Ayam Penyet Pondok Labut tidak pernah sepi pengunjung. Disini Anda bisa mencicipi nasi ayam penyet atau nasi ayam kremes yang menjadi menu andalan tempat tersebut. Soal rasa tidak diperlukan lagi. Sebelum di goreng, ayam penyet diungkep terlebih dahulu agar bumbunya meresap. Sambalnya pun benar-benar pedas dan menggugah selera, sehingga cocok bagi Anda yang menyukai makanan pedas. Jangan khawatir, harga ayam penyet pondok labu terbilang murah yakni, Rp25.000 per porsi.