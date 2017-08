5 Es Krim Teraneh di Dunia, Rasa Upil Salah Satunya!

KUDAPAN es krim selama ini hadir dengan sajian pilihan rasa yang sudah sangat familiar di lidah. Sebut saja mulai dari rasa cokelat, cookies and cream, stroberi, sampai rasa mint.

Namun, bukan berarti es krim dengan cita rasa yang tidak biasa tidak bisa dihadirkan. Kenyataannya, cukup banyak tempat yang menawarkan es krim dengan rasa yang unik dan tak biasa. Seperti es krim rasa pizza hingga rasa serangga, jadi penasaran kan apa saja sih es krim dengan rasa-rasa yang unik tersebut? Baca dulu yuk ulasannya di bawah ini, seperti disitat Nationalgeographic.

Rasa ingus

Es krim dengan rasa booger atau kotoran hidung ini, dijajakan oleh The Ice Cream Store di Rehoboth Beach, Delaware. Eits,tapi jangan keburu merasa jijik terlebih dahulu. Karena rasa "kotoran hidung" atau ingus yang dimaksud di sini adalah tekstur es krim yang dibuat lengket serta berwarna hijau, bagaikan ingus. Untuk rasa sebenarnya, es krim ini dibuat dengan menggunakan es krim vanila, karamel, dan marshmallow.

Rasa serangga

Pernah membayangkan menyantap serangga? Jika belum, mungkin Anda bisa terlebih dahulu mencicipi seperti apa rasa dari serangga itu sendiri melalui es krim rasa serangga atau cicada yang disajikan oleh Sparky’s Homemade Ice Cream di Columbia, Missouri.

Untuk membuat es krim rasa serangga ini disebutkan, hewan serangga direbus lalu dicampurkan dengan cokelat putih lalu dicelupkan dengan gula palem. Kemudian adonan es krim tersebut dicampurkan dengan es krim rasa gula palem dan butter. Uniknya, es krim serangga ini hanya bisa tersedia jika jenis serangga yang digunakan bisa mudah didapat atau ditemukan di lingkungan sekitar.

Rasa pizza

Es krim satu ini mungkin cocok untuk dikonsumsi, penyuka es krim sekaligus pizza. Karena es krim pizza yang dijual di Little Baby’s Ice Cream di Philadelphia, Pennsylvania ini tidak ubahnya seperti pizza seperti biasanya, yang terbuat dari tomat, basil, oregano, garam, dan bawang putih.

Rasa saus pedas

Es krim yang bernama "Cold Sweat" ini, tampaknya sangat cocok untuk para penggila cita rasa pedas. Pasalnya es krim yang dihadirkan oleh Sunni Sky’s Homemade Ice Cream di Angier, North Carolina ini dibuat dengan menggunakan campuran tiga jenis varian cabai dan dua jenis saus pedas! Yang pastinya akan menghadirkan sensasi rasa panas dan terbakar di lidah Anda.

Glow in the dark

Untuk es krim yang dijual oleh kedai Lick Me I’m Delicious,Bristol, Inggris ini memang bukan rasanya yang membuat unik. Namun tampilannya yang glow in the dark lah, yang membuat es krim ini menjadi anti-mainstream. Disebutkan bahwa, es krim rasa vanila ini mengandung kandungan bahan protein dalam jellyfish yang membuat ketika es krim ini dijilat maka protein tersebut akan langsung aktif, dan membuat tampilan es krim tampak seperti berkilatan mengeluarkan cahaya.