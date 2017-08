FOOD PARTY: Sambil Lihat Kota Jakarta Lepaskan Penat Bersama Teman Kantor di 5 Rooftop Bar Ini

ROOFTOP bar merupakan salah satu tempat yang pas untuk melepaskan rasa penat setelah beraktivitas. Selain menyantap hidangan lezat, Anda juga bisa menikmati pemandangan indah sambil bercengkerama dengan teman-teman kantor ditemani secangkir kopi hangat atau segelas bir dingin.

Nah, bagi Anda yang berdomisili di Ibu Kota Jakarta, Okezone telah merangkum 5 rekomendasi rooftop bar “terhits” yang wajib Anda sambangi. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ulasan lengkapnya.

SKYE

Terletak di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, restoran yang satu ini tidak hanya menyuguhkan suasana nyaman dengan pemandangan khas Jakarta, tetapi juga menawarkan menu western yang sangat layak untuk Anda cicipi. Salah satu menu andalan mereka adalah butterfish tagine. Hidangan ini terdiri dari tiga potong ikan yang dilumuri saus gurih dan disantap bersama nasi dan sour cream ala Maroko. TIdak hanya itu, Anda juga dapat mencicipi berbagai pilihan minuman alkohol dan non alkohol, seperti forget me not (mocktail rasa blueberry dengan campuran lemon), atau apple virgin mojito.

Cloud Lounge

Masih di kawasan Jakarta Pusat, Cloud Lounge & Living Room juga menawarkan suasana tempat yang cukup unik dengan beragam sajian makanan lezat. Sambil menikmati hidangan, Anda dapat melihat pemandangan 360 derajat Kota Jakarta yang sangat memesona. Tidak perlu khawatir, harga makanan dan minuman di tempat ini masih terbilang standar/tidak terlalu pricey. Berdasarkan pantauan Okezone, waktu terbaik untuk mengunjungi Cloud adalah pada sore hari menjelang malam, di mana Anda akan mendapatkan suasana tenang dan cozy, sambil memandangi terbenamnya matahari.

Lucy In The Sky

Bergeser sedikit ke kawasan Jakarta Selatan, Lucy In The Sky menawarkan nuansa café yang asri dengan sentuhan modern minimalis.Dilihat dari desain interiornya, café yang satu ini bisa menjadi pilihan tepat untuk berkumpul bersama teman-teman kantor sepulang kerja. Untuk menunya, Lucy In The Sky menawarkan beragam olahan khas western dan dalam negeri seperti sausage pichos, calamari, nachos, iga bakar, sop buntut dan masih banyak lagi. Pilihan minumnya pun cukup beragam, Anda bisa memesan berbagai racikan minuman beralkohol seperti gin, rum, tequila, cocktails, atau sekadar menikmati kesegaran smoothie dan jus buah-buahan.

Soupanova Ecosky

Sesuai dengan namanya, rooftop bar yang satu ini menawarkan konsep dining dengan sentuhan “alam” yang cukup dominan. Anda akan merasakan suasana nyaman dan sejuk ketika menginjakkan kaki di Soupanova Ecosky. Beberapa bagian bar disulap menjadi taman hijau yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan tropis. Jangan lupa untuk memesan chips and salsa dan mint and apple tea untuk menambah suasana hangat Anda.

BART

Berada tepat di lantai 7 Artotel Thamrin Jakarta, rooftop bar yang satu ini menawarkan berbagai racikan koktail, mocktail, bir, anggur dan masih banyak lagi. Suasana tempatnya pun terbilang nyaman, dengan desain interior yang sangat artsy dan elegan. Bagi Anda yang memiliki minat di bidang seni, tempat ini juga menawarkan kursus melukis yang dibuka untuk umum.