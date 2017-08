Asal Bisa Memadukan Style, Pakaian Kasual Dapat Terkesan Rapi Lho!

SIAPA bilang pakaian kasual tidak bisa terlihat atau terkesan rapi. Ada lho, tips dan trik agar pakaian kasual yang Anda kenakan dapat terkesan rapi.

Angga Gustawan selaku Market Marketing Lee Cooper Indonesia akan membagikan tipsnya kepada Anda. Brand yang dikenal dengan produk denimnya ini memang lebih menunjukkan tampilan fashion yang kasual dan cocok untuk segmen anak muda.

(foto: Devi Setya Lestari/Okezone)

(Baca Juga: Unik, Ada Kode Rahasia di Balik Tas Tangan Ratu Elizabeth II)

Namun, menurut Angga, tidak menutup kemungkinan produk kasual bisa ditampilkan dalam balutan kesan rapi dan formal. Hal terpenting tentunya adalah memahami mengenai style.

"Asal bisa memadukan style, item fashion yang kesannya kasual bisa juga dipakai rapi. Lewat fashion show ini juga kita kasih gambaran, kasih referensi dan rekomendasi gimana biar orang bisa melihat padu padan pakaian yang cocok," tegas Angga yang ditemui dalam acara fashion show produk terbaru Lee Cooper di Main Atrium Pondok Indah Mall 2, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2017).

(Baca Juga:Deretan Kebaya Pengantin dengan Sentuhan Modern yang Bisa Jadi Inspirasi Menikah Tahun 2017)

Pria ramah ini mengatakan produk-produk kasual terbaru yang ditampilkan mengusung konsep DIY (Do it Yourself) yang artinya fashion item tampak seperti dibuat sendiri. "Produk banyak nampilin DIY ya jadi banyak pakai patch, dibikin lush dan gitu-gitu," lanjutnya.

(foto: Devi Setya Lestari/Okezone)

Angga juga menjelaskan, ada belasan produk baru yang diunjukkan dalam fashion show kali ini. "Total ada 16 item meliputi atasan, bawahan, topi, ada tas juga. Lumayan lengkap," kata Angga.

(Baca Juga:OKEZONE WEEK-END: Mahkota Pengantin Tradisional Indonesia yang Super Mewah dan Berat)