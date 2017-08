Fantastis! Ini Harga Sewa 5 Kamar Hotel Paling Mahal di Dunia, Ada yang Rp800 Juta per Malam!

HOTEL saat ini bukan hanya memenuhi kebutuhan menginap wisatawan saja. tetapi juga dimanfaatkan sebagai pengalaman mewah untuk orang-orang berduit.

Tak heran jika banyak hotel dihadirkan dengan segala kemewahannya. Namun harga sewa yang harus dibayar tentu saja tidak murah. Bahkan Anda harus rela menghabiskan antara Rp587 juta hingga Rp1 miliar per malam.

Dilansir dari Popsugar, Selasa (15/8/2017) berikut beberapa harga kamar hotel paling mahal di dunia:

Grand Penthouse di The Mark Hotel, New York City

Penthouse di The Mark Hotel di Manhattan ini mengambil dua lantai paling atas. Terdapat 5 kamar tidur, perpustakaan, dua bar, dan ruang makan dengan daya tampung 24 orang di penthouse ini. Dari kamar, Anda bisa menikmati pemandangan Central Park. Untuk menikmati kamar yang cukup luas ini, Anda harus merogoh kocek cukup mahal, yakni USD75 ribu atau setara dengan Rp1 miliar.



Royal Penthouse Suite di Hotel President Wilson, Swiss

Hotel President Wilson terletak di Danau Jenewa, hanya beberapa blok dari gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kamar Royal Penthouse Suite sendiri merupakan tempat menginap para kepala negara yang berkunjung ke Swiss. Kamar ini memberikan keamanan dan privasi yang diidamkan setiap tamu hotel. Jendela anti peluru, pintu lapis baja, dan tombol panik di dua kamar tidur utama adalah fasilitas yang sudah pasti didapatkan tamu yang berani membayar USD60 ribu atau sekira Rp800 juta per malam. Beberapa tamu ternama yang pernah menginap di sini adalah Bill Clinton, Michael Jackson, Rihanna, dan Bill Gates.

Presidential Suite di Raj Palace, Jaipur, India

Suite empat lantai yang megah ini memberi tamunya merasakan kemewahan ruangan 4.876 meter persegi. Hotel ini dahulu digunakan sebagai istana pada abad ke-18. Dindingnya dilukis dengan daun emas, perabotan gading dan emas, dan memiliki teras atap pribadi. Untuk menginap di sini, Anda harus rela merogoh kocek sebesar USD45 ribu atau sekira Rp600 miliar.

Ty Warner Penthouse Suite di Four Seasons Hotel, New York City

Hotel Four Seasons di New York City menawarkan penthouse seluas 1.310 meter persegi yang artistik. Kamar spesial ini dilengkapi dengan spa pribadi, sopir Rolls-Royce, dan pijat di kamar. Anda juga bisa menikmati panorama New York dari empat balkon kaca. Untuk menginap di sini, Anda harus menyiapkan uang USD45 ribu atau setara Rp600 miliar.

Delana Hilltop Estate di Laucala Island, Fiji

Indahnya pemandangan di Pulau Laucala menjadi salah satu alasan mahalnya harga sewa untuk properti ini. Harga kamar termahalnya adalah USD44 ribu atau setara Rp587 miliar per malam dengan catatan minimal menginap 4 malam. Dengan harga yang mahal itu, Anda akan mendapatkan kamar tidur seluas 6.000 meter persegi , sopir, juru masak pribadi, dan akses ke landasan udara pribadi. Plus, Anda juga bisa memanjakan diri dengan berenang di kolam yang begitu alami dan jernih.