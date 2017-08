Menelusuri Baden-Powell House, Asrama untuk Mengenang Bapak Pramuka Dunia

PRAJA Muda Karana (Pramuka) lahir di Indonesia pada 14 Maret 1961. Namun jauh sebelum di Indonesia, organisasi kepanduan telah lahir lebih dulu di Inggris.

Dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia (Chief Scout of the World) adalah Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. Pria yang berprofesi sebagai tentara ini mulai mendirikan Gerakan Kepanduan pada tahun 1908 dengan menerbitkan buku Scouting for Boys.

Untuk mengenang dan menghormati jasanya, maka Sir Harold Gillet yang pada 1956 menjabat sebagai Wali Kota London membangun sebuah gedung dengan bantuan Ralph Tubbs sebagai perancangnya. Gedung itu didedikasikan untuk Baden-Powell dan dibuka pada 12 Juli 1961 oleh Ratu Elizabeth II.

BP House terletak di South Kensington, London, Inggris dan dikelola oleh The Scout Association. Awalnya, gedung ini menyelenggarakan pameran kecil yang berkaitan dengan Gerakan Kepanduan. Gedung ini juga dilengkapi dengan patung granit Baden-Powell setinggi 3 meter yang dibuat oleh Don Potter.

Kini, gedung yang dikenal sebagai BP House ini digunakan sebagai asrama atau penginapan modern yang terjangkau untuk para anggota Pramuka maupun keluarga mereka dan masyarakat umum lainnya.

Meski telah berdiri sejak 1961, namun gedung ini mengalami beberapa kali renovasi. Sehingga selalu tampil dengan fasilitas terbaru. Ada pula bar sandwich, kedai kopi ternama, hingga taman atap yang berdekatan dengan ruang rapat di lantai dua.

BP House dibangun setinggi 6 lantai dan menyediakan kamar untuk dua orang, ruang seminar untuk 50 orang, hingga aula besar untuk 300 orang. Dahulu, BP House adalah markas besar Asosiasi Pramuka pada 1974 – 2001. Namun kemudian kantor tersebut dipindah ke Gilwell Park.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (14/8/2017), di gedung ini, Anda akan melihat display kecil tentang keterampilan kepramukaan tradisional dan koleksi memorabilia Baden-Powell yang telah dipamerkan dalam “The Story of B-P”.

Dalam pameran itu, ditampilkan gambar dan surat milik Baden-Powell, dan pesan terakhir untuk Pramuka. Anda bisa mengunjunginya sambil menginap bersama keluarga jika berencana berkunjung ke London. Tak ada salahnya mengenalkan sejarah Pramuka kepada anak dari benda-benda yang ditinggalkan dan ditulis langsung oleh Bapak Pramuka Sedunia.