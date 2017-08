HARI MERDEKA: Trik Padu-padan Seru dalam Nuansa Merah Putih biar Tidak Terkesan Kayak Bendera

JELANG Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat mulai menunjukkan euforia yang beragam. Ada yang menghias lingkungan tempat tinggalnya dengan nuansa merah-putih, hingga ada pula yang ingin memeriahkannya dengan mengenakan busana sesuai kedua warna tersebut.

Well, memadukan busana berwarna merah-putih memang memerlukan trik tersendiri. Salah-salah penampilan Anda akan berakhir dengan tampilan laiknya bendera. Lantas, bagaimana trik yang tepat memadankan busana warna merah-putih agar tidak terkesan seperti bendera? Berikut ulasannya.

Menggunakan satu warna yang dominan

Menurut desainer Mel Ahyar, tampil stylish dengan nuansa merah dan putih tidak perlu sama persis dengan warna bendera. Ia menyarankan agar padanan busana merah-putih bisa disiasati dengan penggunaan satu warna busana yang dominan. Entah itu dominan warna merah atau putihnya saja.

"Biar tampilannya enggak jadi bendera banget, komposisi warnanya harus ada yang dominan. Misalnya, tampilan merah dengan sentuhan putih, atau tampilan putih dengan sentuhan merah. Kalau setengah-setengah, itu yang nantinya akan berakhir seperti bendera," tutur Mel Ahyar yang ditemui Okezone di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Mel mencontohkan penampilan 17an dengan dress warna merah yang dipadu aksesori berwarna putih. Misalnya, tasnya, cincin, serta sepatu berwarna putih.

Beri sentuhan motif pada busana

Trik lainnya agar penampilan merah-putih tak terkesan seperti bendera adalah dengan memberikan sentuhan motif atau corak pada busana. Bisa juga untuk memilih palet warna yang lebih tua atau lebih muda.

"Contohnya, busana merah-putih, kerudungnya merah tapi corak bunga-bunga ada sentuhan warna coklat sehingga terlihat harmonis, bagi yang berhijab. Atau kemeja putih, bawahannya celana merah motif kotak-kotak. Jadi, penting dipadu dengan aksen motif, jangan merah-putih saja," papar Dian Pelangi yang ditemui Okezone di lokasi yang berbeda.

Ia melanjutkan, "Bisa pula memilih warna merah tua atau warna merah marun."

Tambahkan sentuhan warna netral

Padanan busana merah-putih memang berisiko membuat penampilan tampak seperti bendera. Karena itu, penambahan sentuhan warna netral pada busana juga bisa menjadi trik tersendiri yang bisa dilakukan. Hal ini pula yang disarankan oleh Mel Ahyar dan Dian Pelangi.

Misalnya, untuk yang berhijab, penggunaan busana merah-putih dengan kerudung hitam, atau busana merah-putih dipadu kerudung corak bunga-bunga merah dengan sentuhan warna coklat. Sementara, bagi yang tidak berhijab bisa mengenakan busana putih sentuhan merah dipadankan dengan outer warna cream atau hitam, sehingga penampilan lebih atraktif.

Pakai aksesori

Lain halnya dengan yang diungkapkan desainer Barli Asmara. Untuk menunjukkan semangat kemerdekaan memang tak melulu menggunakan tampilan merah-putih. Sebagai pilihan, ia memberi opsi dengan penggunaan aksesori yang dibuat sendiri atau Do It Yourself.

"Pakai kemeja putih, lalu ditambah dengan aksesori bros DIY bentuk hati dari bahan-bahan flanel ditambah hiasan kristal swarovksi, itu sudah bisa menunjukkan semangat tujuh belasan. Atau bisa juga pakai style scarf dengan menggunakan scarf bercorak garis-garis atau kotak-kotak warna merah-putih," kata Barli Asmara.