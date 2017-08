Jadi Perancang Tas, Selena Gomez Bikin Desain Bergaya Feminin dan Modern Sesuai Karakternya

DARI aktris, kemudian penyanyi, menjadi model fesyen, dan kini Selena Gomez menambahkan satu pekerjaan lagi dalam daftarnya, yakni menjadi seorang desainer. Ya, Selena Gomez melakukan kolaborasi dengan brand fesyen ternama kenamaan Coach, menghadirkan koleksi tas terbaru.

Menggandeng pelantun lagu 'Hands to Myself', koleksi tas terbaru ini menjadi berbeda lantaran memiliki sentuhan Selena Gomez secara personal. Tak ayal bila dari rancangan tasnya sudah terlihat karakter Selena Gomez yang memang powerful, feminin, dan modern.

"Sangat menyenangkan bisa merancang koleksi ini dengan Selena. Desainnya keren dan feminin seperti dirinya," ujar Stuart Vevers, Creative Director Coach, seperti yang dikutip Independent, Rabu (16/8/2017).

"Ketika kami merancang Selena Grace, ini tentang mengeksplor kualitas yang Selena inginkan untuk tas tersebut dan membuat sesuatu yang personal," lanjutnya.

Salah satu yang menjadi ciri khas dan cukup menarik perhatian adalah aksesori yang tersemat pada tas tangan untuk tas bernama Selena Grace. Yakni berupa hangtag yang berisi tanda tangannya dan kalimat pesan inspiratif untuk para wanita. Misalnya, 'To be you is to be strong' dan 'Love yourself first', yang murni merupakan tulisan tangan mantan kekasih Justin Bieber itu.

Selena Grace sendiri mencerminkan tas gaya khas Amerika yang bisa digunakan dalam berbagai kesempatan. Selena Grace hadir dalam tiga warna yang berbeda, yaitu Selena Black Cherry, Selena White, dan Selena Red. Koleksi ini juga termasuk tas tangan untuk perhiasan, dompet, dan clutch.

"Aku sangat senang karena orang-orang akhirnya bisa melihat rancangan Stuart (Vevers) dan aku bersama," kata Selena.

"Aku tak sabar untuk membawanya, ini sangat versatile, cocok untuk penampilan di siang hingga malam hari dan bisa dikenakan dengan apa pun," terangnya.

Koleksi Selena Gomez x Coach ini sudah tersedia secara pre-order sejak 14 Agustus kemarin, dan akan hadir di toko secara global pada 1 September mendatang.

Well, sebelum menjajal kemampuannya dalam merancang tas, kekasih The Weeknd ini telah lebih dulu hadir sebagai model tas brand Louis Vuitton pada tahun lalu. Ia menjadi model untuk kampanye terbaru bertema 'Series 5'.