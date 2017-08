HARI MERDEKA: Tex Saverio, Anniesa Hasibuan hingga Rinaldy Yunardi, Ini 5 Desainer Indonesia yang Harumkan Nama Bangsa di Kancah Internasional

INDONESIA akan memasuki usianya yang ke-72 pada 17 Agustus 2017 mendatang. Dalam berbagai hal atau aspeknya, memang banyak hal yang perlu dibenahi dari Indonesia. Namun, perihal sektor kreatif, salah satunya industri fesyen, Indonesia patut berbangga lantaran sudah memiliki tempat di panggung model dunia, bahkan berhasil menggarap pasar internasional.

Bukan hanya kesempatan, beberapa desainer Indonesia pun sudah memiliki namanya tersendiri. Dengan dukungan pemerintah hingga instansi swasta, mereka bisa membuktikan karyanya bisa tampil di pentas mode dunia. Nah, dalam rangka memeringati Hari Kemerdekaan RI ke-72, berikut Okezone rangkum lima desainer yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia.

Tex Saverio

Tex Saverio bukan nama baru di dunia mode Tanah Air. Ia telah sukses merancang sejumlah busana untuk para pelaku industri hiburan hingga sekelas Hollywood. Ya, karya desainer ternama alumni sekolah mode Bunka ini pernah dikenakan oleh beberapa selebriti kelas dunia. Sebut saja Lady Gaga, Kim Kardashian, penyanyi asal Jepang Ayumi Hamasaki, hingga kostum rancangannya yang muncul dalam film The Hunger Games: Catching Fire.

Dian Pelangi

Bicara soal fesyen hijab, rasanya nama desainer yang langsung terbersit dalam pikiran adalah Dian Pelangi. Ya, bisa dibilang Dian Pelangi menjadi salah seorang wanita yang menginspirasi para muslimah melalui sejumlah prestasinya. Desainer dengan nama asli Dian Wahyu Utami itu tak hanya dikenal di Tanah Air, tetapi juga di beberapa mancanegara.

Ia terus memperkenalkan fesyen hijab melalui karyanya di beberapa negara di Benua Eropa, Amerika, dan Australia. Apalagi Dian kerap memamerkan karyanya di luar negeri dengan sentuhan Indonesia, seperti motif tie dye dan penggunaan kain wastra Nusantara. Bukan hanya berkesempatan mempresentasikan busana, kepergian Dian Pelangi ke luar negeri juga demi memenuhi undangan sebagai pembicara talkshow di sebuah institusi tertentu.

Ferry Sunarto

Ferry Sunarto menjadi salah seorang perancang mode yang konsisten mengembangkan inspirasi kebaya dalam garis rancangan yang sophisticated dan glamor. Ia pernah memamerkan karya kebayanya dalam show untuk acara Jewell Festival International di Singapura, Vientiane Laos di Culture Hall di Laos, dan Royal Palace Schloss Buckeburg, Jerman.

Kemudian, pada 2016 lalu, desainer yang menjabat sebagai National Advisory Board Indonesian Fashion Chamber itu mendapat kepercayaan untuk mempresentasikan kebaya dan tenun Bali dalam acara Festival Indonesia di Hermitage Garden, Moskow, Rusia. Terbaru, dalam acara serupa pada Agustus 2017, Ferry kembali terpilih untuk memamerkan karyanya. Tahun ini, Ferry menampilkan pesona keberagaman budaya dari paduan keindahan kain batik Jawa dan keelokan warna kain Makassar untuk busana ready to wear deluxe.

Anniesa Hasibuan





Tampil di New York Fashion Week (NYFW) bisa dibilang menjadi titik balik karir seorang Anniesa Hasibuan di ranah fashion. Dari seorang desainer pendatang baru hingga kini ia melebarkan sayap ke panggung internasional. Konsistensinya menggelar peragaan busana di New York Couture Fashion Week, membuat Anniesa dilirik International Management Group (IMG), perusahaan yang bergerak dalam penyelenggaraan dan manajemen berbagai acara besar berskala internasional, termasuk NYFW.

Pasca sukses menampilkan koleksi busana hijab, D'Jakarta, September 2016 lalu, nama Anniesa Hasibuan makin terdengar gaungnya. Anniesa kembali meramaikan panggung NYFW untuk kedua kalinya. Kali ini desainer yang berkiprah sejak 2015 itu mengusung 'Drama' sebagai tema koleksinya untuk NYFW Fall/Winter 2017. Well, terlepas dari masalah hukum yang membelitnya saat ini, Anniesa Hasibuan tetap menjadi sosok desainer yang mengharumkan nama Indonesia melalui koleksi busana hijab bergaya glamor-nya.

Rinaldy Yunardi





Selain desainer busana, jagat industri mode Indonesia kian harum namanya berkat prestasi yang ditorehkan oleh perancang aksesori. Ya, siapa yang tak kenal dengan nama Rinaldy Yunardi? Di Indonesia, karya pria yang akrab disapa Yung Yung ini memang sudah banyak dikenakan sebagai pelengkap performa para penyanyi, seperti Bunga Citra Lestari, Andien, Rossa, Syahrini, dan lainnya.

Sementara, di luar negeri, karya Rinaldy sudah banyak muncul di video klip musisi dunia. Di antaranya adalah sepatu boots transparan yang dikenakan dalam video klip 'Chained to The Rhytm' milik Katy Perry, topeng mutiara yang digunakan Nicki Minaj dalam video klip 'No Frauds', serta headpiece yang dikenakan aktris Zoe Saldana serta model kenamaan Karlie Kloss untuk sebuah pemotretan majalah.