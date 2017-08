Ungkap Karakter Seseorang dengan Pilihan Minuman Kopi yang Disukai

UNGKAPAN ‘You are What You Eat’ tentunya sudah sangat familiar terdengar, karena memang sejatinya pilihan menu makanan dan minuman yang dipilih bisa kurang lebih menggambarkan karakter seseorang.

Seperti salah satunya dari minuman kopi yang dipilih. Mulai dari espresso, cappuccino latte, hingga affogato mencerminkan karakter peminumnya yang berbeda-beda. Penasaran kan soal hubungan pilihan minuman kopi dengan kepribadian seseorang ini? Baca dulu yuk penjelasannya di bawah ini, seperti dikutip Metro, Rabu (16/8/2017).

Espresso

Penyuka minuman kopi klasik warna hitam pekat satu ini, disebutkan sebagai seseorang yang tangguh, kuat, berkeyakinan keras, dan tradisional.

Macchiato

Kopi yang dibuat dengan campuran susu panas dan micro-foam ini, banyak disukai oleh orang-orang yang memiliki sifat semangat tinggi namun tetap penuh kontrol.

Latte

Seperti halnya kopi latte yang dibuat dari satu shot kopi espresso yang dicampur dengan susu panas dan gumpalan busa di atasnya. Peminum kopi jenis ini, disebutkan sebagai orang yang hangat dan bersemangat.

Ristretto

Minuman kopi satu ini hadir dengan tampilan warna yang sangat pekat, karena dibuat dengan kopi espresso yang diekstrak dengan air. Penyuka minuman kopi jenis ini, disebutkan sebagai pribadi yang intense dan serius.

Flat white

Nama kopi satu ini mungkin tidak terlalu familiar terdengar, padahal flat white ini adalah capucinno dengan tidak menggunakan busa susu dan taburan cokelat bubuk. Minuman kopi dengan cita rasa tidak jauh berbeda dari kopi latte ini, tampil dengan tekstur lebih berbusa daripada latte lengkap dengan taburan bubuk cokelat. Kopi flat white ini, terkenal di Australia dan New Zealand. Jika Anda penyuka jenis minuman kopi satu ini, maka Anda bisa dibilang tipe orang yang tidak terlalu bersemangat, datar, dan polos.

Affogato

Penyuka minuman kopi affogato? Maka kurang lebih, Anda adalah orang yang sensasional, sabar, dan terkadang tidak tahu harus berhenti saat melakoni sesuatu.

Mad on mocha

Penikmat minuman kopi rasa moka, kurang lebih bisa diartikan sebagai pribadi yang manis, lucu, pintar, sempurna, dan imut.