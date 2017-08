Dolce & Gabbana Rancang Teko Sampai Alat Pemanggang Roti dengan Desain Unik, Tampilannya Bikin Naksir Berat!

SELAIN dapur yang bersih, luas dan nyaman, mempunyai sederet peralatan dapur yang tidak hanya bisa berfungsi dengan baik namun juga hadir dengan desain yang cantik dan berkelas, tidak dipungkiri juga menjadi salah satu mood booster alias penambah semangat tersendiri bagi orang-orang yang bisa memasak. Baik itu kaum Hawa ataupun kaum Adam.

Maka tidak heran , untuk berburu sederet peralatan masak-memasak di dapur yang unik dan cantik. Banyak orang yang rela bersusah payah mengeluarkan dana dan waktu yang tidak sedikit untuk bisa mendapatkan peralatan dapur yang diincar.

Nah, untuk Anda yang termasuk dalam kategori orang-orang yang dijelaskan di atas. Kabar satu ini, mungkin bisa menjadi kabar menggembirakan. Ada apakah gerangan?

Pasalnya, seperti diwarta Thisisinsider, Kamis (17/8/2017) rumah mode mewah kenamaan dunia dari Italia, Dolce & Gabbana disebutkan sedang berkolaborasi dengan Smeg, sebuah perusahaan penyedia alat-alat kebutuhan rumah tangga asal Italia, dengan merilis lini koleksi peralatan dapur yang hadir dengan desain sangat bercita rasa seni tinggi yang akan dijual ke kalangan umum pada musim gugur mendatang.

Disebutkan lebih lanjut, lini koleksi peralatan dapur dari Dolce & Gabbana dan Smeg ini hadir dengan tema "Enter: Sicily Is My Love", dengan menghadirkan beberapa peralatan dapur seperti juicers (alat untuk membuat jus), pemanggang roti, mesin kopi, teko, blender, hingga stand mixers. Di mana kesemua peralatan dapur ini, dirancang dengan dekorasi seni folklore Sicilian dikombinasikan dengan permainan ilustrasi buah-buahan seperti lemon, pir, dan ceri. Bahkan tidak ketinggalan, ada juga desain lukisan versi acak ikon Sicilian dari Temple of Castor and Pollux in the Valley of the Temples.

Sementara itu, kolaborasi antara high fashion label dan perusahaan peralatan rumah tangga asal Italia ini sendiri diketahui bukanlah terjadi untuk pertama kalinya. Karena pada tahun lalu, Dolce & Gabbana juga sudah bekerja sama dengan Smeg untuk merilis produk 100 buah unit kulkas dengan lukisan tangan atau biasa disebut hand-painted yang dijual dengan harga USD34000 atau sekira Rp452 juta.

Sedangkan untuk harga dari lini koleksi peralatan dapur "Enter: Sicily Is My Love", sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut soal rincian berapa harga yang akan dibanderol pada juicers, pemanggang roti, mesin kopi, teko, blender, hingga stand mixers tersebut.