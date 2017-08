HARI MERDEKA: Jangan Terlewat untuk Nikmati Keseruan dan Diskon Belanja Sampai 72 Persen di 9 Mal Ibu Kota!

DALAM rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-72, beberapa brand dan pusat perbelanjaan memberikan diskon dan penawaran khusus bagi para pelanggan tercintanya. Tak tanggung-tanggung, diskon yang diberikan pun bisa mencapai 72 persen!

Belum ada rencana mau kemana libur kali ini? Yuk intip sejumlah keseruan dan penawaran menarik dari berbagai mal di Jakarta dan nikmati beragam keseruannya. Berikut ini adalah beberapa pusat perbelanjaan yang menggelar acara seru, sebagaimana dirangkum Okezone.

BACA JUGA:

HARI MERDEKA: Jajanan Kaki Lima Bisa Masuk dan Disajikan di Hotel Bintang 5!

HARI MERDEKA: Kenakan Kaus & Celana Pendek, Turis Asing Ikut Upacara Detik-Detik Kemerdekaan di Candi Prambanan

Lippo Mall Kemang

Penawaran khusus yang diberikan Lippo Mall Kemang, yakni berupa potongan harga 17 persen untuk berbagai produk fesyen, seperti baju, tas, aksesori, dan lainnya. Selain itu, ada pula Happy Cashback Independence Day 17 – 18 August 2017 kepada 72 member berupa vocher makan sebesar Rp 200.000 dengan minimal pembelian Rp 1 juta. Menariknya, New Playground Dept. Store yang berada di lantai dasar juga turut meramaikan hari kemerdekaan Indonesia sehingga bisa menjadi spot foto yang ciamik.

"Kami menghias department store dengan dekorasi bunga melati, namun dimodifikasi menjadi warna merah dan putih agar semakin kental nuansa Indonesia," ujar Vadiel Mekha GM Sales & Operation New Playground Dept Store.

Senayan City

Sejumlah brand, seperti Armani Exchange, Calvin Klein, Salvatore Ferragamo, Tods, Cool Kids, Mother Care, The North Face, Alleira Batik, Debenhams, Polo, Keds, memberikan diskon yang beragam. Mulai dari potongan harga 50 persen untuk semua barang, hingga diskon mencapai 72 persen. Diskon berlaku mulai hari ini hingga 20 Agustus mendatang.

Lippo Mall Puri

Mengangkat tema 'Heritage of Indonesia' yang digelar pada 4 Agustus - 3 September 2017. Tema tersebut diadakan sebagai pengingat akan kebudayaan asli Indonesia dengan tujuan memeriahkan peringatan Kemerdekaan Indonesia.

Hari ini, (17/8/2017) digelar Barong Bali Dance Performance pada 17 Agustus yang didatangkan langsung dari Bali. Ditambah lagi, The Sound of Indonesia by Voice of Indonesia pada 6, 13 Agustus dan 3 September 2017 membawakan lagu-lagu Indonesia dengan aransemen modern. Tak kalah menarik Musical Story of Sendratari Ramayana ( 19 Agustus dan 2 September), serta Kolitang Orchestra ( 5 Agustus dan 1 September).

Grand Indonesia

Bagi yang ingin mencari busana kekinian, H&M dan Forever 21 memberikan penawaran spesial. Misalnya, H&M yang memberi diskon sebesar Rp72 ribu dengan minimum pembelian Rp500 ribu (regular items). Sementara, bagi yang berbelanja menggunakan pakaian bernuansa merah-putih ke Forever 21, bisa mendapatkan voucher pembelanjaan Rp100 ribu (dengan minimum pembelian Rp499 ribu), yang berlaku pada 14-20 Agustus.

Merayakan hari kemerdekaan Indonesia, The Little Things She Needs memberikan diskon 17 persen untuk item berharga normal dan buy 2 for Rp299 ribu. Sedangkan, bagi Anda yang tengah mencari kacamata baru, bisa mengunjungi Optik Melawai di West Mall Level 2. Optik Melawai memberikan penawaran Buy 1 Get 1 Free untuk frame dan sunglasses. Ada lagi OWL Eyewear yang memberikan diskon 50 persen untuk pembelian kacamata kedua.

Lotte Shopping Avenue

Tersedia gelaran diskon dari berbagai merek di mal Lotte Shopping Avenue di lantai GF. Seperti Esprit, Delsey, Samsonite, Aigner, Giordano, dan Hush Puppies hingga 70 persen!