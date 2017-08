HARI MERDEKA: UNIK! Upacara Bendera ala Bajak Laut di Tempat Wisata Yogyakarta

BANYAK hal unik yang dilakukan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 72 tahun ini. Begitu juga dengan Jogja Bay Waterpark.

Destinasi tempat wisata buatan itu juga melakukan upacara bendera. Namun, yang membedakan dengan tempat lain adalah kemasannya, yakni upacara bendera ala bajak laut.

Lokasi pengibaran bendera berada di atas kapal Jogja Bay Waterpark. Upacara bendera ala bajak laut itu diadakan tepat di Hari Kemerdekan Republik Indonesia yang ke 72 tahun.

"Upacara bendera ini dikemas unik, menarik dan belum pernah ada sebelumnya," kata Public Relation Jogja Bay Waterpark, Martya Dewati dalam siaran pers pada Okezone.com, Kamis (17/8/2017)

(Foto: Istimewa)

Kegiatan ini, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme khususnya pada karyawan dan masyarakat sekitar. Upacara itu merupakan upacara bendera kedua yang diadakan oleh seluruh karyawan dan management Jogja Bay.

Selain itu, pihaknya juga turut mendukung semarak HUT RI ini dengan mengadakan festival merah putih. Festival ini merupakan kegiatan lomba yang diadakan mulai tanggal 12 – 20 Agustus 2017 pukul 10.00 – 15.00 WIB oleh tim marketing Jogja Bay Waterpark dengan mengajak pengunjung sebagai peserta lomba tersebut.

Perlombaan ini gratis untuk semua pengunjung yang ingin ikut berpartisipasi. Perlombaan dalam Festival Merah Putih #2 di Jogja Bay Waterpark antara lain lomba makan kerupuk, Sack Racer (Lomba Balap Karung), Memo Skating Racer, Basket 3 on 3 (Basket air), Collect the Flag, dan Balap Karung.

Dengan total hadiah jutaan rupiah dan doorprize menarik diharapkan dapat menarik antusias pengunjung yang datang ke Jogja Bay Waterpark dan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan lomba tersebut.

Adapun promo-promo menarik selama bulan Agustus, yaitu bagi pengunjung yang memiliki nama Agus berhak masuk Jogja Bay Waterpark gratis selama bulan Agustus.

Selain itu, ada pula promo khusus untuk tanggal 17 Agustus 2017, yaitu Buy 1 Get 1 masuk sebelum jam 12.00 WIB pengunjung hanya membayar Rp. 72.000 dan promo long weekend dari tanggal 18-20 Agustus 2017 harga tiket masuk hanya Rp. 50.000 per orang dengan syarat masuk sebelum jam 12.00 WIB.

Jogja Bay Pirates Adventure Waterpark merupakan destinasi wisata yang baru di launching tanggal 20 Desember 2015 lalu, Taman wisata waterpark Jogja Bay seluas 7,8 Ha ini terletak di sebelah utara stadion maguwoharjo.

Untuk memanjakan para pengunjungnya, pihak pengelola setidaknya sudah menyiapkan 19 Wahana air yang siap menghibur siapa saja dengan berbagai pengalaman air yang seru.

Dengan semua keseruan yang ada, harga tiket masuk Jogja Bay Adventure Waterpark tidak mahal. Harga tiketnya di weekedays adalah Rp. 60.000 untuk anak dan Rp. 90.000 untuk dewasa. Sedangkan weekend Rp. 75.000 anak dan Rp. 100.000 untuk dewasa. Untuk lansia diatas 65 tahun Rp. 60.000, sedangkan anakanak di bawah usia 2 tahun gratis.

Jam operasional mulai pukul 09.00 – 18.00 WIB. Jogja Bay memiliki keunggulan Kolam Ombak terbesar di Indonesia dengan 9 macam ombak yang berbeda yaitu South Beach dan merupakan satu-satunya waterpark thematic bajak laut di Indonesia.

Dan Keunggulan lainnya yaitu Spectacular Show berjudul 'Jose and The Guardians – Past In The Future' yang mengangkat cerita bajak laut dengan konsep drama musikal, tradisional dengan efek-efek yang mengagumkan.