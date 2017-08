Sedang Kecewa karena Patah Hati? Obatnya dengan Berenang Saja

OLAHRAGA renang tidak hanya menyehatkan tubuh. Ternyata, Anda yang sedang mengalami rasa sedih dan kecewa karena patah hati bisa mendapatkan obatnya dengan berenang.

Tak selamanya tidur atau mendengarkan lagu galau mempan untuk menyingkirkan rasa sedih dan kecewa. Jika saat ini Anda sedang berjuang mati-matian untuk mengembalikan mood yang terpuruk akibat patah hati, kenapa tidak berenang saja?

Penasaran apa hubungannya berenang dengan mengatasi rasa sedih? Cari tahu di artikel ini.

Berlama-lama menanggung kesedihan dan kecewa meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung

Meski normal bagi setiap manusia untuk memiliki kesedihan dan amarah terhadap sesuatu yang tidak berjalan semestinya, tanggapan emosional ini dapat membuat seseorang menjadi lesu, putus asa, tak berdaya, tidak bersemangat, bahkan menarik diri dari lingkungan. Oleh karena itu banyak orang yang memilih menghindar dari situasi yang bisa memicu kesedihan agar tidak mengalami efek-efek tersebut. Banyak pula yang memilih untuk tidak mengacuhkan gejolak emosi ini karena sering tidak tahan menghadapi kesedihannya.

Namun, memendam emosi dapat membahayakan kesehatan Anda. Kesedihan dan rasa kecewa yang tidak diatasi dapat berujung pada depresi klinis. Selain itu, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa orang yang suka memendam emosi mengalami peningkatan risiko kematian dini akibat penyakit jantung koroner.

Orang yang terbiasa memendam emosinya akan membawa pikiran negatif dalam tubuh yang dapat mengganggu keseimbangan hormon. Hal ini kemudian meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan peradangan dan kerusakan sel, seperti kanker, osteoporosis, dan sindrom iritasi usus (IBS).

Kenapa berenang bisa menjadi cara mengatasi rasa sedih?

Menurut Aimee C. Kimball seorang psikolog sekaligus kepala pelatihan mental di Center for Sports Medicine di University of Pittsburgh Medical Center, berenang dapat mengurangi rasa sedih, kecemasan dan depresi secara signifikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika Anda sedang berenang, tubuh Anda akan melepaskan endorfin, senyawa alami di dalam otak yang bisa memunculkan perasaan bahagia, bahkan euforia. Zat endorfin ini yang akan mengatasi rasa sedih, menghilangkan stres, dan meningkatkan perasaan senang.

Kegiatan berenang ini bisa menghentikan hormon stres yang menghasilkan respon fight-or-flight, mengubah rasa cemas karena sedih menjadi perasaan yang lebih rileks dan tenang. Secara sederhana, berenang bisa merangsang suatu senyawa kimia di otak yang mendorong pertumbuhan sel saraf. Olahraga seperti berenang mampu mempengaruhi serotonin yang menghasilkan atrial natriuretic peptide (ANP). ANP adalah untuk mengatur keseimbangan elektrolit dalam tubuh, namun baru-baru ini ditemukan bahwa ANP membantu menghilangkan stres dengan cara mengendalikan respons otak terhadap kecemasan dan stres.

Selain itu, berenang membutuhkan pernapasan dalam yang berpola, dan dikombinasikan dengan peregangan otot dan relaksasi. Kombinasi ketiganya telah menjadi unsur penting dari banyak metode pelatihan relaksasi lainnya, seperti yoga yang juga ampuh mengusir stres dan kesedihan.

Berenang membuat tubuh Anda terasa lebih baik, sehingga ini pada akhirnya juga bisa membuat pikiran Anda lebih baik. Secara perlahan tapi pasti, berenang bisa membantu mengatasi rasa sedih yang Anda rasakan. Berenang juga bisa menjadi olahraga pilihan untuk Anda yang tidak suka mengeluarkan banyak keringat atau membuat lutut Anda sakit. Demikian ditulis situs Hellosehat.