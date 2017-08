Aneh Tapi Nyata! Acara Festival Keju Malah Kehabisan Keju, Kok Bisa?

PERGELARAN sebuah acara festival makanan, sejatinya memang selalu berhasil menarik perhatian banyak orang untuk datang berbondong-bondong mencicipi berbagai jenis makanan yang disediakan.

Namun, apa jadinya jika dalam sebuah gelaran acara festival makanan yang terjadi sebuah situasi di mana varian makanan yang seharusnya ditawarkan kepada para pengunjung malah habis dan membuat para pengunjung kecewa dibuatnya?

Situasi unik namun nyata inilah yang baru saja terjadi pada festival keju di Inggris, Cheese Fest. Di mana seperti disitat Foodandwine, Jumat (18/8/2017) para pengunjung yang datang ke acara Cheese Fest di Brighton, Inggris harus menelan kekecewaan karena acara festival makanan satu inia anehnya malah kehabisa stok keju.

Wajar saja jika para pengunjung yang sudah membayar tiket masuk seharga USD8 atau sekira Rp108000 tersebut merasa marah dan kecewa dengan pihak penyelenggara, pasalnya pihak panitia festival keju ini sebelumnya sudah menggadang-gadangkan akan menghadirkan sajian seperti mac and cheese terbaik di dunia, nachos, fondue, fried halloumi, raclette, sampai mozzarella stick.

Namun, bukan aneka varian sajian hidangan keju lezat yang didapat, para pengunjung disebutkan hanya bisa menemukan keripik dan pizza. Dengan kata lain, waktu sekitar 80 menit yang digunakan para pengunjung untuk antri menuju kurang lebih 18 stand atau tenda makanan untuk bisa mendapatkan aneka hidangan keju terbuang sia-sia begitu saja.

Mengalami kejadian tidak menyenangkan yang tidak disangka-sangka seperti ini, sontak banyak dari para pengunjung yang meluapkan rasa kecewa sekaligus kemarahannya lewat sosial media, seperti misalnya Twitter.

Mulai dari sebutan bahwa acara festival keju tersebut tidak ubahnya seperti foodcourt yang terlalu ramai, sampai yang dengan gamblang menyatakan bahwa situasi konyol yang terjadi dalam acara tersebut sangat mengecewakan, seperti yang dituliskan oleh akun dengan nama @Mrs_Helfy, “UnBRIElievably disappointing,”.

Atau seperti yang dituliskan oleh seorang pengunjung yang bernama Sophie Manning, di mana ia menuliskan bahwa menjanjikan keju kepada masyarakat Inggris namun ternyata tidak bisa memberikannya adalah cara yang tepat untuk bisa membuat rakyat Inggris marah, “If there’s one way to anger the British public it’s to promise cheese and not deliver,”.

Sementara itu, disebutkan lebih lanjut para panitia acara Cheese Fest sudah meminta maaf atas insiden yang terjadi tersebut dengan dalih bahwa mereka sebagai penyelenggara tidak menyangka dan tidak mengantisipasi akan banyaknya permintaan keju yang datang, yang tidak berbanding lurus dengan stok keju yang bisa ditawarkan.