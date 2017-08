Pulau Jeju Akan Hadirkan Taman Bermain Bertema Hunger Games

ZAMAN sekarang sudah banyak taman bermain mengadaptasi film-film ternama di Hollywood. Dari mulai kehadiran tema Harry Potter di Universal Studio hingga Avatar di Disney Land semuanya pun dibuat seperti nyata.

Kini, Korea Selatan tidak mau kalah dengan negara lain untuk mengusung tema film. Baru-baru ini tersiar kabar jika perusahaan produksi film Lionsgate akan membuat taman bermain bertema Hunger Games pada 2019.

Lokasi wahana akan diletakkan di Pulau Jeju yang selama ini terkenal sebagai destinasi romantis bagi dunia. Tema Hunger Games ini tentu akan sangat seru sekali, di mana pengunjung bisa bermain permainan “maut” seperti di dalam film. Area ini nantinya akan menghabiskan tanah seluas 13 juta kaki.

(foto: Youtube)

Tak hanya Hunger Games saja yang akan dihadirkan melainkan ada film terkenal lainnya seperti “Twilight,” “Now You See Me” and “Robin Hood”. Taman bermain ini rencananya akan dibuka di tahun 2019 dengan nama Lionsgate Movie World di Jeju Shinhwa World.

Semua tema tidak hanya diaplikasikan di wahana saja, restoran, cafe, toko suvenir hingga pertunjukan juga akan diaplikasikan tema serupa. Namun, zona “ Hunger Games” sendiri bukan kali pertama dibuat karena sebelumnya sudah ada di 2015 yang berlokasi di Dubai.

Pembangunan area pun sudah berlangsung dan sudah terasa getaran pertualangannya. Di mana area bermain sudah dilengkapi dengan kereta peluru kemudian ada roller coaster dengan tema Capitol dan beberapa fitur menarik dari Panem yang mirip seperti di film.

Anda dijamin tak akan menyesal, apalagi jika ingin menikmati permainan, Anda bisa pergi ke Pulau Jeju atau Dubai. Wahana bermain ini tentu juga seru untuk dijadikan destinasi liburan bersama teman-teman.

Mengingat di dalam film Hunger Games, seluruh permainan menegangkan dilakukan dengan tim. Di mana mereka harus berjuang menyelamatkan diri dari kematian yang terjadi selama permainan berlangsung. Demikian seperti dilansir huffingtonpost.